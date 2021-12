Sudbury financera les frais d’exploitation des logements de transition

Une somme de 600 000 $ sera déboursée pour payer des coûts d'exploitation, comme les salaires des intervenants spécialisés qui encadreront le projet.

Le plan pour construire un nouveau complexe de logements de transition a d’abord été approuvé unanimement en mars 2021. À ce moment-là, la Ville s’est engagée à débourser un plan de 2,2 millions de dollars annuellement, en plus des coûts d’exploitation qui s’élèvent à environ 800 000 $ par année.

Les conseillers municipaux avaient espoir que la province octroierait un financement pour aider à débourser les coûts liés à l’exploitation du site, un espoir qui ne s’est jamais matérialisé.

De nombreux efforts ont été déployés de la part du maire et du personnel municipal pour obtenir le soutien du gouvernement provincial dans ce projet indique la conseillère Joscelyne Landry-Altmann.

La conseillère Joscelyne Landry Altmann (Archives). Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Malheureusement, nous n’avons pas eu de retour poursuit-elle.

Conséquemment, les conseillers ont voté à l'unanimité pour allouer 600 000 $ en financement opérationnel pour 2022, dont 250 000 $ qui proviendront d’économies réalisées grâce aux améliorations technologiques à la place Tom Davies.

Le reste du montant s'ajoutera au prélèvement fiscal municipal de 2022.

Cette somme peut sembler importante, mais la conseillère municipale Deb McIntosh rappelle l’importance de relativiser.

La somme à débourser, 350 000 $, représente une augmentation de 0,1 % des taxes municipales.

Selon ses calculs, cette dépense équivaut à une augmentation de 2 $ par contribuable par année.

Le projet va de l’avant, avec ou sans l’appui de la province

Un certain nombre de conseillers ont exprimé leur frustration à l'égard de la province pour leur manque d’engagement.

Or, ils ont convenu que le projet devait aller de l'avant, même sans l'appui provincial.

« Évidemment, nous n’avons pas perdu espoir que la province participe éventuellement, considérant que c’est un besoin criant pour les résidents de Sudbury. » — Une citation de Joscelyne Landry-Altmann, conseillère municipale du Grand Sudbury

Le conseiller municipal René Lapierre abonde dans le même sens.

Nous ne parlons pas d’investir dans de l’infrastructure routière, on parle ici d’investir dans des gens, des humains vivants qui ont besoin de notre aide , affirme-t-il.

Nous devons agir maintenant, et nous assurer que ce projet se concrétise. On pourra régler la question de la facture plus tard.

Des logements temporaires pour 2022

Le financement requis pour ce projet dans le budget de 2022 ne représente pas la totalité des frais d’exploitation liés aux logements de transition.

Pour l’instant, la construction n’a pas encore commencé. Un terrain dans le quartier du Nouveau Sudbury a été choisi, malgré l’opposition de certains résidents.

Le terrain choisi pour les logements de transition est situé en face de plusieurs immeubles d'appartements et de maisons sur la rue Lorraine, dans le Nouveau Sudbury. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alice Zanetta

La construction devrait commencer sous peu, et être terminée à la fin de 2022, ou au début de 2023.

En attendant, la ville prévoit offrir des services similaires pour 20 personnes dans un emplacement temporaire.

Le montant de 600 000 $ approuvé par le conseil municipal mercredi soir ne reflète pas les coûts réels et à long terme liés à l’exploitation du site, puisque l’emplacement temporaire pourra accommoder 20 personnes.

À titre comparatif, une fois complété, les logements de transition pourront accueillir le double de l’emplacement temporaire, soit 40 personnes.

Les coûts liés à l’exploitation du site augmenteront en conséquence , admet le directeur des services sociaux de la Ville, Tyler Campbell.

Tyler Campbell est directeur des services sociaux du Grand Sudbury. (Archives) Photo : Association des conseils scolaires publics de l'Ontario

En prévision de la mise en service du complexe de logements de transition, la Ville a déjà commencé à embaucher des intervenants pour la prochaine année, afin que l’équipe soit prête lorsque la construction sera terminée, indique M. Campbell.

Les conseillers continueront de se pencher sur le projet de budget 2022 lors de leur prochaine réunion du comité des finances, mardi prochain.

Selon l’état des négociations du budget actuelles, une augmentation de 3,2 pour cent de l’impôt est à prévoir. Le maire et le conseil municipal espèrent pouvoir maintenir l'augmentation à un maximum de 3 pour cent.