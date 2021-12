Mort à Senneterre : aucun lien avec la fermeture de l’urgence locale, croit Legault

On a parlé avec la PDG du CISSS [de l’Abitibi-Témiscamingue]. Selon elle, la fermeture de l’urgence n’a rien à voir avec le décès , s’est contenté de commenter le premier ministre François Legault, après avoir offert ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, Richard Genest.

M. Legault s’est ensuite dirigé vers le Salon bleu pour la période de questions, ignorant les questions des journalistes qui lui demandaient quand l’urgence de Senneterre sera rouverte à temps plein ni s’il considérait le décès de M. Genest comme un avertissement.

À la période de questions à l'Assemblée nationale, M. Legault s'est retranché derrière la même ligne de défense, mais en s'offusquant que la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade, fasse un lien entre la mort de M. Genest et la fermeture de l'urgence.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a abondé dans le même sens, en invitant quiconque, dont les membres de la famille de M. Genest, à transmettre au coroner d'autres informations qui mériteraient d'être analysées. S’il y a besoin d’une révision, on la fera , a-t-il assuré.

« Le coroner, c’est un médecin, qui dit : "j’ai le cas d’un particulier, sa santé est particulière, et j’ai deux facteurs – une fermeture d’urgence et un service ambulancier. Il dit : il n’y a aucun lien entre les deux. Moi je me fie au coroner, basé sur les faits qu’il a. »