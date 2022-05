Un chimiste « indigné » réclame de nouvelles études sur l’incinérateur de Québec

Le père de famille de 38 ans ne s’autorise plus à faire un jogging autour de chez lui si les vents y poussent les rejets de l’incinérateur. Sur le frigo de sa cuisine, il note quotidiennement leur direction pour déterminer le trajet du jour. Quand on va courir, ma blonde et moi, on part dans le sens opposé , raconte-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Malgré les sorties répétées des autorités affirmant que l’incinérateur n’influence pas de manière significative la qualité de l’air des quartiers limitrophes, le chimiste de formation est incapable de croire cette version, surtout après avoir consulté les dernières études sur la question.

Au nom de l’honnêteté intellectuelle , il a passé les deux dernières années à déboulonner les travaux du ministère de l’Environnement du Québec et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), qu’il juge incomplets, voire erronés.

Patrick Ferland note la direction des vents pour déterminer l'itinéraire de course de la maisonnée. Photo : Radio-Canada

Avec quelques collaborateurs, il a produit bénévolement un rapport de 66 pages qu’il s'apprête à remettre au ministère. Une copie sera aussi envoyée au maire Bruno Marchand. Il y critique des lacunes méthodologiques et par le fait même les conclusions qui ont été tirées jusqu'ici.

Ces études ne devraient pas être utilisées dans la prise de décisions sur l'incinérateur, tranche Patrick Ferland, dont la démonstration est essentiellement une invitation au gouvernement et à la Ville à refaire leurs devoirs.

Il évoque dans son contre-rapport des biais de sélection qui entraînent une sous-estimation des concentrations de polluants , une caractérisation insuffisante [...] de la dispersion atmosphérique des contaminants ainsi que la faible représentativité spatiale et temporelle des échantillonnages utilisés par le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques .

Patrick Ferland a bénévolement passé les deux dernières années à mettre à l'épreuve la méthodologie des études du ministère de l'Environnement. Photo : Radio-Canada

La rencontre qui a tout changé

Inquiet de la qualité de l’air dans son milieu de vie de façon générale, le citoyen Ferland cherchait un moyen de contribuer au débat lorsqu'il a entrepris de s'attaquer aux études du ministère.

Le déclic s'est fait lors d'une rencontre organisée en juin 2019 par le député du coin, le solidaire Sol Zanetti. Pendant de longues heures, Slavko Sebez, un retraité de la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, avait mis à mal ces mêmes études du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques .

« À la sortie de la rencontre, j’étais consterné et suffisamment indigné pour décider d’agir. J’ai senti le besoin de vérifier par moi-même les affirmations de M. Sebez. » — Une citation de Extrait de la préface du rapport de Patrick Ferland

Il s'estimait alors trompé par le discours public et a voulu en avoir le cœur net. Aujourd'hui, je peux démontrer les failles . Joint par téléphone, Slavko Sebez a applaudi les travaux de Patrick Ferland.

Bien qu'il ait eu des échanges avec le bureau de Sol Zanetti, le chimiste assure qu'il a mené ses travaux sans influence partisane. J’atteste que cet ouvrage est totalement indépendant , écrit-il dans son rapport. J’ai agi selon mes convictions les plus intimes et avec la plus grande rigueur scientifique.

Il dévoile au passage avoir reçu l'appui du député dans ses démarches.

Deux collaborateurs choisis par M. Ferland ont en effet obtenu des contrats de 50 heures de la part du bureau de M. Zanetti. Le premier a servi à la saisie de certaines données par une collègue chimiste, alors que le second a permis l'embauche d'une ressource pour l'aider dans la rédaction du rapport.

L'incinérateur de Québec brûle quelque 300 000 tonnes de matières résiduelles chaque année. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Données insuffisantes

La dernière étude du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques , publiée en 2018, est catégorique. L’incinérateur ne constitue [...] pas une source importante de détérioration de la qualité de l’air ambiant pour les contaminants analysés , peut-on y lire.

Selon ses auteurs, la qualité de l’air dans le secteur de la station Québec–Vieux-Limoilou est typique de celle d’un milieu urbain et les principales sources de contamination responsables des concentrations de contaminants mesurées aux stations sont les sources urbaines habituelles .

Or selon Patrick Ferland, ces derniers n'avaient pas les données en main pour faire un constat aussi définitif. On a tiré des conclusions sur trop peu d'informations , résume-t-il.

L'étude du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques se basait essentiellement sur des échantillons obtenus d'avril 2010 à mars 2012 à deux stations temporaires, l'une dans Maizerets (Vitré) et l'autre dans le Vieux-Limoilou (Beaujeu). Les emplacements ont été choisis selon les vents dominants et donc près des secteurs susceptibles d'être le plus affectés par les panaches de fumée de l'incinérateur.

D'emblée, Patrick Ferland estime que ces deux stations temporaires ont cependant été installées en retrait des zones plus exposées, pourtant déterminées par une modélisation du ministère. L'influence de l'incinérateur a donc pu être sous-estimée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les stations temporaires (carrés blancs) n'étaient pas situées dans les points les plus chauds, selon Patrick Ferland. Le carré noir, plus au sud, représente la station des Sables, non affectée par les panaches. Photo : Capture d'écran/Rapport de Patrick Ferland

Il déplore ensuite le nombre de points de contrôle, selon lui insuffisant. Il aurait privilégié un plus grand nombre de stations situées à différentes distances de l'incinérateur, dans chacun des axes, afin de comparer les résultats selon le positionnement par rapport à la source des émissions. Il soumet l'hypothèse que des variations importantes pourraient être observées selon les composés.

M. Ferland ne s'explique pas non plus pourquoi certains des principaux contaminants émis par la combustion des matières résiduelles n'ont pas été mesurés aux stations de Beaujeu et de Vitré. L'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le mercure et les PM 2.5 n'y étaient pas captés.

« Ce sont quatre des substances émises les plus importantes et on ne les a pas mesurées en aval du panache de fumée. On les a mesurées dans une station plus éloignée et qui n'est pas affectée par l'incinérateur. » — Une citation de Patrick Ferland, chimiste

Les données des stations temporaires ont en effet été comparées aux relevés obtenus à la station témoin de la rue des Sables, soit la station permanente Québec–Vieux-Limoilou, située plus au sud et dite non affectée par l'incinérateur.

L'approche des auteurs est remise en question par M. Ferland, qui cite l'exemple du dioxyde de soufre (SO₂).

Dans le rapport du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques , il est écrit que l'incinérateur n’apparaît pas comme une source importante de SO₂ . Pourtant, ce constat est fait à partir des données de la station des Sables, théoriquement beaucoup moins exposée aux polluants de l’incinérateur .

Le chimiste rappelle qu'en parallèle, les auteurs ne démontrent pas que l’incinérateur n’affecte pas les teneurs en dioxyde de soufre aux deux stations temporaires, puisqu'elles n'ont pas mesuré ce contaminant. Cela aurait pourtant permis de valider leurs résultats et leurs conclusions.

Seules les particules en suspension totales et les éléments-traces métalliques (nickel par exemple) ont été captées dans l'ensemble des stations à l'étude. Encore là, Patrick Ferland considère que la fréquence des échantillonnages aux stations temporaires, respectivement au nombre de 56 et 59, peut difficilement être comparée aux 15 lectures de la station témoin.

Cette disparité fragilise selon lui les résultats.

Patrick Ferland croit que les émissions de l'incinérateur de Québec sont potentiellement sous-estimées. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Représentativité questionnée

La contre-expertise de Patrick Ferland critique aussi le manque de représentativité des échantillons utilisés pour créer la modélisation (études de 2011 et 2015) des émissions de l'incinérateur. Selon lui, les auteurs auraient minimalement dû apporter un bémol et évoquer les limites de cette modélisation.

Il critique notamment l'exclusion, à l'intérieur de la modélisation du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques , des pointes d'émissions de dioxine et furannes, excédant parfois jusqu'à 66 fois la norme au démarrage des fours. Ces omissions provoqueraient une sous-estimation des émissions de ces contaminants cancérigènes.

Il note aussi le peu de données d'échantillonnage colligées annuellement à l'incinérateur lors des campagnes régulières.

Pour qu’elles soient représentatives de la réalité, les mesures de contrôle des émissions atmosphériques devraient pouvoir refléter les fluctuations inhérentes au procédé d’incinération et aux caractéristiques des matières résiduelles , écrit le chimiste.

Patrick Ferland a passé les deux dernières années, à temps perdu, à déboulonner les études du ministère de l'Environnement au sujet de l'incinérateur. Photo : Radio-Canada

Mais à raison de deux fois par année, ces mesures des émissions atmosphériques sont trop peu fréquentes, croit-il, en plus d'être menées durant les mêmes périodes d'une fois à l'autre. Il aurait selon lui fallu que le ministère procède à davantage de mesures pour nourrir adéquatement sa modélisation.

Le Bureau des audiences publiques en environnement faisait le même constat cet hiver concernant la surveillance de l'incinérateur.

L'exigence du [Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère] de ne procéder minimalement qu’à un seul échantillonnage à la source par année […] est nettement insuffisante pour assurer le respect des normes. La commission d’enquête estime que le règlement devrait être révisé à cet effet pour permettre une appréciation fiable et représentative des fluctuations des émissions , concluaient les commissaires.

Recommandations de Patrick Ferland Que le MELCC ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ajoute des mises en garde quant aux conclusions formulées dans ces trois rapports(Brière, 2011, 2015; Brière et Walsh, 2018) à l’effet qu’ils ne décrivent pas de manière représentative l’impact des émissions atmosphériques de l’incinérateur de la Ville de Québec sur les quartiers limitrophes. Créer une nouvelle méthodologie d’échantillonnage de l’air ambiant afin qu'elle soit plus exhaustive, [...] qu’elle prenne en compte les meilleures pratiques en matière de représentativité de l’échantillonnage en lien avec les activités de l’incinérateur, et [déterminer] de façon spécifique la signature chimique de l’incinérateur et des autres sources de pollution affectant la qualité de l'air.

Pas rassuré

Même si la Ville de Québec assure que l'incinérateur répond aujourd'hui aux normes environnementales, le chimiste maintient que la population n'a pas le portrait juste de la situation .

Propriétaire du bâtiment, l'administration municipale a investi quelque 43 millions de dollars ces dernières années pour améliorer le procédé de combustion des déchets. Malgré tout, des dépassements ont été observés lors de certaines campagnes d'échantillonnages récentes. La Ville assure que la situation a été corrigée depuis et que les résultats de l'ensemble des mesures sont encourageantes.