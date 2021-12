COVID-19 : près de 1000 nouveaux cas en Ontario

Les infections bondissent jeudi :Santé publique Ontario confirme 959 nouveaux cas de coronavirus et 8 décès de plus.

C'est 28 % plus d'infections que jeudi dernier.

Il y a 118 nouveaux cas à Toronto, 91 dans la région de Windsor-Essex, 75 dans la région de Peel, 75 dans la région de Simcoe Muskoka, 59 à Ottawa et 53 dans la région de York.

Près de 49 % des nouveaux cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, souligne la ministre de la Santé Christine Elliott, alors que les non vaccinés forment 23,5 % de la population ontarienne, dit-elle.

En moyenne, l'Ontario a eu 851 infections par jour au cours de la dernière, comparativement à 692 il y a une semaine.

Un des 8 décès a été soustrait du bilan jeudi, à la suite du nettoyage de données. L'Ontario a recensé 10 012 morts depuis le début de la pandémie.

Vaccination

La vaccination des 5 ans et plus se poursuit en Ontario.

À l'heure actuelle, 90 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose et 87,2 %, deux doses.*

Face à la résurgence des cas et le variant Omicron, la province doit confirmer jeudi que l'âge d'admissibilité à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 passera de 70 à 50 ans.

La santé publique de Toronto a lancé un nouveau portail web  (Nouvelle fenêtre) (anglais) où seront répertoriés les lieux où des infections ont été confirmées, afin d'aider les résidents à savoir s'ils ont pu y être exposés à la COVID-19.

Hospitalisations

Il y a 291 hospitalisations, soit 5 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 155 (inchangé)

Nombre de patients sous respirateur : 85 (-5)

Il y a 770 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées est de 6932 (+182).

Cas dans les écoles

Il y a 164 infections de plus en milieu scolaire, y compris 148 cas chez des élèves.

À l'heure actuelle, 761 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 15,7 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Dix écoles sont fermées.

Dépistage

Près de 38 500 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 2,9 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 620 229 cas de COVID-19.

*La province change la façon dont elle calcule le taux de vaccination. Elle utilise désormais les estimations de population 2020 de Statistique Canada plutôt que les données du recensement de 2011. Pour l'instant, la santé publique fournit le taux de vaccination des 12 ans et plus. La province n'a pas indiqué quand elle incorporerait les 5 à 11 ans.