Dustin Duncan, critiqué pour avoir délégué la preuve vaccinale aux conseils scolaires

Dans une lettre envoyée aux commissions scolaires de la province le 17 novembre, Dustin Duncan déclarait que tout enfant devrait pouvoir participer à des activités extracurriculaires, peu importe son statut vaccinal.

Mercredi, le ministre a indiqué que les divisions scolaires peuvent demander à des installations sportives gérées par de tierces parties qu’elles lèvent leur consigne sur la preuve vaccinale, afin que des adolescents non vaccinés puissent s’y rendre pour faire du sport.

Dans une entrevue accordée à CBC, le ministre Duncan a affirmé qu'une ordonnance de santé publique aurait préséance sur une directive de son bureau.

Si un responsable de la santé publique émet une ordonnance, je m’attends à ce que la division scolaire s’y conforme , a déclaré Dustin Duncan à The Morning Edition.

Le ministre a néanmoins laissé entendre que dans le cas d'une simple recommandation, nous voudrions préserver la capacité des jeunes à recevoir de l’enseignement en classe ou à participer à d’autres activités scolaires, qu’ils soient vaccinés ou non .

Selon le NPDNouveau Parti démocratique , le ministre Duncan se dérobe à sa responsabilité d’assurer que les écoles de la province soient sécuritaires.

Le 30 novembre, le ministre a envoyé une note de service supplémentaire aux présidents des conseils scolaires. Il leur a demandé de n'exclure aucun élève des activités extracurriculaires, même si l'école rapporte une éclosion ou si l’étudiant provient d’une école où il y a eu éclosion.

Le NPDNouveau Parti démocratique affirme que cette nouvelle directive contredit les déclarations du ministre faites à la radio de CBC et l’accuse de manquer de clarté.

« [Il a créé] de la frustration, de la confusion, mais certainement pas de la clarté », a dit la porte-parole en matière d’éducation Carla Beck.

Le ministre s’est déchargé de ses responsabilités sur les conseils scolaires, il leur a dit de régler ces questions avec les responsables médicaux locaux et de prendre des décisions à l’échelle locale , a-t-elle dit.

Franchement, je crois qu’il s’agissait de préserver son bureau de la colère provoquée par ces décisions et de la faire dévier vers les conseils scolaires.

Le NPD affirme que les déclarations du ministre Duncan sur les élèves provenant d’écoles aux prises avec des éclosions interfèrent avec les ordonnances de la santé publique.

Le mois dernier, 21 responsables de la santé de partout en province ont envoyé une lettre au ministre de la Santé, Paul Merriman. Ils ont demandé que toutes les installations sportives qui accueillent des activités destinées aux jeunes ou des activités extracurriculaires soient tenues d’exiger la preuve vaccinale des participants.

Interrogé en Chambre pendant la période de questions, mercredi, le ministre Duncan a déclaré que le conseil scolaire n’a pas, à mon avis, à discuter de ce sujet, parce qu’il touche à la vaccination obligatoire pour la participation aux activités sportives et il ne s’agit pas d’un enjeu théorique .

Des responsables de la santé publique au niveau local ont recommandé au gouvernement que seuls les élèves vaccinés soient admis aux activités extracurriculaires et à l’enseignement en classe. Et pour moi, cette discussion ne relève pas des conseils scolaires et dépasse les enjeux locaux , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti