Les élèves, les enseignants et les parents de l'Ontario ont maintenant accès à un ensemble de ressources en ligne visant à combattre l'islamophobie dans les écoles.

L'Association musulmane du Canada (AMC), un organisme national à but non lucratif, a lancé jeudi un site web qui propose trois cours, quatre ateliers et six heures de vidéos pour tenter de combattre l’islamophobie dans le système d'éducation de l'Ontario.

Le portail a été examiné et revu par des éducateurs, des universitaires et des représentants de conseils scolaires et sera déployé auprès des 72 conseils scolaires de la province.

« La plateforme joue un rôle essentiel pour combattre l'ignorance, l'incompréhension et les préjugés contre la communauté musulmane. » — Une citation de Samer Elniz, porte-parole de l' AMC Association musulmane du Canada

Pour l'instant, la plateforme en ligne (islamawareness.ca  (Nouvelle fenêtre) ) est seulement disponible en anglais, mais un porte-parole du groupe promet que des ressources en français seront offertes dans les prochains mois.

En juin, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a octroyé 225 000 $ à l'Association musulmane du Canada dans le cadre du plan du gouvernement visant à investir dans la lutte contre l'islamophobie et à garantir que les salles de classe sont exemptes de discrimination.

Cette nouvelle plateforme arrive quelques mois après que quatre membres d'une famille de London, en Ontario, ont été tués, et un cinquième blessé. L'homme accusé dans cette affaire aurait été motivé par la haine antimusulmane, selon la police.

De gauche à droite, les 4 victimes tuées dans l'attaque de dimanche à London : Yumna Afzaal, 15 ans, sa mère, Madiha Salman, 44 ans, sa grand-mère paternelle, Talat Afzaal, 74 ans, et son père, Salman Afzaal, 46 ans. Photo : Photo fournie par la famille Afzaal

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans Madiha Salman, leur fille de 15 ans Yumna et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués lors d'une promenade le 6 juin.

Le fils de neuf ans du couple a été grièvement blessé.

Nathaniel Veltman, 20 ans, est accusé d'avoir délibérément heurté la famille avec son véhicule. Il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre dans ce que les procureurs appellent un acte de terrorisme.

L'éducation d'abord

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, note que les crimes haineux contre la communauté musulmane augmentent au pays.

Le moment est important, car les conseils scolaires ont été confrontés à la montée de l'islamophobie et à l'impact qu'elle a eu sur les élèves musulmans , affirme par courriel l' AMCAssociation musulmane du Canada .

Selon Statistique Canada, le nombre d'attaques contre les musulmans cette année est à la hausse par rapport à l'année précédente.

Samer Elniz est un porte-parole de l'Association musulmane du Canada. Photo : Fournie par l'Association musulmane du Canada

L'objectif est d'avoir des classes sécuritaires, inclusives et non discriminatoires , explique le porte-parole Samer Elniz, qui ajoute que la plateforme numérique offre des sources fiables et facilement accessibles aux enseignants, notamment.

Au cours des quatre derniers mois, [nous avons] travaillé sans relâche avec des éducateurs, des universitaires et des créateurs de contenu pour développer des ateliers, des vidéos et des infographies afin de doter les enseignants de mini-cours et d'ateliers composés de contenu engageant , indique l'Association musulmane du Canada.

« L’éducation c’est la base. L’auteur de cette attaque était un jeune. Il faut s’attaquer à la source. » — Une citation de Samer Elniz, porte-parole de l' AMC Association musulmane du Canada

Selon l'organisme, 46 % des Canadiens ont une opinion défavorable des musulmans et de l'islam au pays, ce qui a joué un rôle dans l'augmentation de ces actes islamophobes.

Heureusement, ces outils offrent des moyens concrets de lutter contre l'islamophobie dans le secteur de l'éducation , selon le groupe.

Il faut apprendre le "vivre ensemble" dans un milieu éducatif , lance Samer Elniz qui espère que cette sensibilisation se fera dès les salles de classe.

Les préjugés et l’ignorance sont nos ennemis , dit-il.

Outils en français à venir

Samer Elniz affirme que l'équipe est en train de travailler pour enrichir la même plateforme avec du contenu en français.

C’est notre objectif d’avoir une plateforme en français, mais c'est le manque de temps et de préparation qui ne nous a pas permis de le faire , explique M. Elniz.

Il y aura sûrement des vidéos en français en ligne dans les prochains mois, conclut-il.

Avec les informations de CBC et La Presse canadienne