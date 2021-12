À Ekuanitshit la guignolée sert à transmettre la valeur du partage

En cette journée de guignolée des médias, le chef de la communauté d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho rappelle que le partage et la solidarité sont des valeurs à exploiter tout au long de l’année.

Il rappelle également que c’est une valeur importante pour les Innus et qu’il est nécessaire de la transmettre aux plus jeunes générations. Il pense que cette transmission passe par la fierté de l’histoire et de la culture innue.

Le partage dans les communautés, c’est une valeur qu’on n’a jamais délaissée, malgré la pauvreté, on a le don du partage.

Le chef des Innus d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

« C’est une valeur inspirante de partager de s’entraider, c’est important de le faire, dans la vie de tous les jours. » — Une citation de Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté d'Eukuanitshit

Le chef a lui-même voulu donner l’exemple, en faisait dès la première heure de la collecte, un don personnel.

Cette année, la communauté espère amasser un montant de 23 000 dollars pour aider les personnes dans le besoin.

Cette somme sera destinée à la maison Kuessipan d’Ekuanisth. Le nom de cette maison signifie Donner au suivant . L’organisme offre de services de lutte contre la pauvreté et fait office de popote roulante, de comptoir alimentaire et de friperie. Elle a été créée en 2014.