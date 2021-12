Moscou met en garde contre le « scénario cauchemar de l’affrontement militaire »

À la tribune d'une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Stockholm, le ministre russe a accusé l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de rapprocher son infrastructure militaire des frontières russes et a appelé les Occidentaux à étudier les propositions que Moscou va faire dans un futur proche pour empêcher un élargissement de l'alliance atlantique vers l'Est.

En dialogue avec les États-Unis et leurs alliés, nous allons insister sur l'élaboration d'un accord empêchant toute progression supplémentaire de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique Nord vers l'Est et le déploiement de systèmes d'armes qui nous menacent à proximité du territoire russe , a-t-il affirmé, reprenant une proposition du président russe Vladimir Poutine la veille.

Dans un futur proche, nous ferons des propositions en ce sens et nous nous attendons à ce que leurs mérites soient sérieusement étudiés, sans excuse , a affirmé le ministre russe.

M. Lavrov a ensuite rencontré pendant une demi-heure son homologue américain Antony Blinken.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken serre la main de son homologue russe Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre en marge de la réunion de l'OSCE vendredi à Stockholm, en Suède. Photo : afp via getty images / Jonathan Nackstrand

Ce dernier venait d'appeler Moscou à la désescalade et à la diplomatie , alors que l'Ukraine et ses alliés accusent la Russie d'effectuer des préparatifs d'invasion à sa frontière. D'après Kiev, Moscou a massé plus de 90 000 soldats à la frontière russo-ukrainienne.

Assis à côté de M. Blinken, Sergueï Lavrov a affirmé vouloir chercher un équilibre des intérêts . J'espère que c'est ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui , a-t-il dit.

Les États-Unis sont profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine , lui a dit M. Blinken.

La rencontre a lieu près de Stockholm, en marge de la conférence annuelle de l' OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe , rare forum de dialogue dont les États-Unis et la Russie sont tous deux membres.