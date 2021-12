Mardi soir, une conductrice de 76 ans a percuté un autre véhicule arrêté à un feu rouge pour ensuite monter sur la chaîne de rue et faucher un groupe qui marchait sur le trottoir, y compris des jeannettes.

Les policiers poursuivent leur enquête pour déterminer la cause de la collision, mais rien n'indique pour l'instant, disent-ils, que c'était intentionnel.

Aucune accusation n'a été portée contre la conductrice aînée.

La collision a fait une victime de 8 ans ainsi que dix blessés, dont l'âge va de 6 à 40 ans. Certains ont reçu leur congé de l'hôpital, alors que plusieurs autres y sont toujours soignés, mais leur état est bon ou stable, indique la police.

« J'ai le coeur brisé pour la famille de la jeune fille qui a perdu la vie dans cette terrible collision. Tout l'Ontario est en deuil durant cette période difficile. Que mes pensées et mes prières accompagnent aussi les blessés. Je leur souhaite un plein rétablissement. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le maire de London, Ed Holder, a aussi qualifié les événements de tragédie. Il a noté que sa communauté cherchait toujours à se remettre de la présumée attaque au véhicule-bélier qui a coûté la vie à quatre membres d'une famille musulmane en juin dernier. Un homme est accusé de terrorisme.

Le maire a invité les résidents à appuyer les familles de la victime et des blessés de la collision de mardi soir comme nous l'avons fait pour la famille Afzaal et le garçon qui a perdu ses parents, une soeur et une grand-mère l'été dernier.

C'est horrible , lance la résidente Patty Slater, une mère de deux enfants, alors qu'elle déposait des fleurs au bord de la rue où a eu lieu la collision. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant.

Notre communauté a été tellement éprouvée cette année, ajoute-t-elle. C'est trop. Et il faut faire face à tout ça encore une fois.

Avec des renseignements fournis par CBC News