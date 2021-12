Transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

Les conditions routières forcent l'annulation du transport scolaire le long de la route 11 ainsi qu'à Timmins, Sudbury et dans le Nipissing. Les écoles de ces régions demeurent toutefois ouvertes.

Le transport scolaire est annulé pour les 4 conseils le long de la route 11 de Hearst à Ramore, ainsi qu'à Iroquois Falls et Timmins. Les écoles de ces régions demeurent ouvertes sauf pour celles de Kerns, Elk Lake et Temagami.

Par ailleurs, la route 11 est aussi fermée de Kapuskasing jusqu'à Nipigon.

Dans la grande région de Sudbury, l'annulation du transport scolaire touche tout les écoles catholiques et publiques anglophones et francophones : à St-Charles, Noëlville, Monetville, Markstay, Hagar, Warren, Wahnapitae, Coniston, Killarney, Whitefish, la Première Nation Whitefish River, Onaping, Chelmsford, Capréol, Vallée-Est, Garson, Chelmsford et Azilda.

Les autobus circulent toutefois sur l'île Manitoulin.

Le transport scolaire est aussi annulé dans une partie du district Algoma, soit pour les communautés d'Echo Bay, Bruce Mines, Desbarat, St. Joe Island et Thessalon.

Les autobus ne circulent pas dans le Nipissing, y compris à Mattawa, North Bay, Powassan et Nipissing Ouest.

Plus au sud, les écoles demeurent également ouvertes, mais le transport scolaire est annulé le long de la route 69 jusqu'à Mactier, ainsi que le long de la route 11 au niveau d'Emsdale.

Les routes sont glacées en raison d'averses de pluie tombées dans la nuit mercredi à jeudi.