Air Canada ne proposera plus de vols entre Sydney et Halifax

Air Canada cessera après les Fêtes d’offrir la liaison entre Sydney, au Cap-Breton, et Halifax.

Elle ne sera plus offerte à partir du 10 anvier, a confirmé Pascale Dery, une directrice des relations avec les médias pour Air Canada.

Un autre transporteur, WestJet relie quotidiennement les deux villes de Nouvelle-Écosse.

En ce moment, des avions d’Air Canada en provenance d’Halifax et de Toronto se posent une fois par jour à l’aéroport JA Douglas McCurdy de Sydney. Quatre vols par semaine en provenance de Montréal y atterrissent aussi.

Selon Pascale Dery, Air Canada compte maintenir son service entre Sydney et Toronto, et augmenter la fréquence des liaisons entre Sydney et Montréal l’été prochain.

Kathleen Yurchesyn, présidente de la Chambre de commerce régionale du Cap-Breton, dit avoir appris d’Air Canada que le transporteur avait pris cette décision parce que le nombre de passagers à bord de ses vols Halifax-Sydney était insuffisant.

Elle affirme qu’il est désolant de voir un transporteur éliminer des vols, mais reconnaît que les déplacements aériens commencent à peine à se faire plus nombreux après avoir été réduits presque à néant en début de pandémie, et qu’il est difficile de justifier un service que peu de gens utilisent.