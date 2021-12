Le budget de Saguenay possiblement déposé le 20 décembre

L'engagement principal de Mme Dufour durant sa campagne électorale, à ce sujet, a été un gel des taxes foncières pour les résidents et les entreprises de la ville pour l’année 2022. Après avoir intégré cet aspect, elle souhaite présenter son plan financier rapidement aux élus du conseil municipal.

J’ai ramené [le budget], comme au sens de la loi, au comité exécutif. Donc le comité exécutif travaille à la fois sur le budget et sur le plan triennal d’immobilisation, que j’aimerais le plus rapidement possible présenter à l’ensemble des élus et qui va être sûrement voté avant le temps des Fêtes. Jusqu’à maintenant, on parle du 20 décembre où j’aimerais vraiment que ce soit voté , a déclaré Julie Dufour à Radio-Canada après une réunion avec les conseillers municipaux à l’hôtel de ville.

Cette rencontre préliminaire visait encore à déterminer les présidents des commissions et des comités. Les nominations seront officialisées lors du premier conseil municipal de la nouvelle administration le 6 décembre prochain.

Pour ce qui est du budget, il sera présenté lors d’une séance extraordinaire du conseil.

Carl Dufour absent

Par ailleurs, le conseiller municipal et président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, devra s’absenter pour un certain temps. Il a annoncé mercredi soir, dans un message sur sa page Facebook, qu’il suspendait ses activités à la suite d’une blessure au poignet.

À la suite d’une vilaine chute, j’ai dû subir une opération qui m'oblige à une convalescence de quelques semaines , a écrit le représentant des citoyens du district 5 à Arvida.

Il a poursuivi en souhaitant reprendre le travail le plus tôt possible.

Avec des informations de Flavie Villeneuve