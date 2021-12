Novembre près des normales à Québec

Doux pour la première moitié du mois

Le temps exceptionnellement doux du mois d’octobre s’est poursuivi en novembre sur la Capitale-Nationale offrant même 5 belles journées à plus de 10°C entre le 1er et le 10 novembre. La première moitié du mois s’est située, en effet, au-dessus ou près des normales tandis qu'un scénario inverse s’est produit pour la deuxième moitié du mois , souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada. Rappelons une période significative de redoux automnal qui a fait le bonheur de bien des gens du 7 au 10 novembre culminant même à 14,2°C lors d’une de ces journées.

Le premier -10°C est survenu en toute fin du mois, soit le 28 novembre avec -15°C. Habituellement, il y a quatre journées en novembre avec des températures minimales sous les -10°C, il y en a eu 3 cette année précise M. Bégin.

Ainsi, le bilan du mois présente une température moyenne maximale qui a été de 1,5°C au-dessus de la normale de 2,9°C. La nuit, l’écart s’est rétréci alors que la température moyenne a été plus douce de 0,3°C par rapport à la normale de -4,2°C.

Les normales de saison en novembre 2021.

Novembre plus pluvieux que neigeux

La station météo Jean-Lesage a enregistré 84,5 mm de pluie, soit davantage que la normale de 69,1 mm. Les amateurs de neige, eux, sont restés sur leur appétit. Il n’est tombé que 8 cm sur Québec qui enregistre normalement 32,7 cm en novembre.

Le premier centimètre de neige est arrivé le 15 novembre à Québec, ce qui est près de la date moyenne des trente dernières années du 12 novembre , précise M. Bégin.

Une première opération de déneigement a tout de même été déclenchée par la Ville de Québec le 28 novembre après une accumulation de 6 cm reçus dans les 48 heures précédentes.

Hiver, que nous réserves-tu?

Si l’hiver n’arrive officiellement que le 21 décembre lors du solstice à 10 h 59, le tapis blanc de neige déjà en place au sol nous y fait déjà rêver. Rappelons que les pneus d’hiver sont maintenant obligatoires depuis le 1er décembre.

Les températures pour les prochains jours de décembre.

Québec recevra 5 cm de neige le 2 décembre suivi de pluie avec un rehaussement des températures. Une courte transition sous forme de pluie verglaçante est aussi à surveiller en fin d’après-midi et en soirée. Le soleil sera de retour ensuite tout comme des températures plus froides pour la fin de semaine. Un scénario de tempête hivernale est à surveiller pour lundi pour plusieurs régions du Québec , souligne M. Bégin.

Les températures prévues par Environnement Canada pour la période de décembre à février.

Les précipitations prévues de décembre à février par Environnement Canada.

Pour ceux qui ont hâte de dévaler les pentes de ski, sachez qu'Environnement et Changement climatique Canada avance que la première moitié de l'hiver à Québec pourrait amener des températures près ou légèrement au-dessus des normales, même chose pour les quantités de neige. À vos skis!