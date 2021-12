Des attentions offertes aux personnes âgées par Les Petits Frères de Saguenay

Ces Grands amis recevront des visites à domicile et des attentions particulières durant tout le mois de décembre. Des chaînes d’appels téléphoniques ainsi que la livraison de calendriers de l’Avent et de cartes personnalisées font partie des activités à l’horaire des bénévoles. Ces marques d’affection surviennent après une deuxième année difficile marquée par la pandémie.

Plus de 2000 personnes âgées de 75 ans et plus provenant de 12 régions du Québec vivront des petits moments de douceur et de joie de vivre.

Rappelons qu’au Québec, une personne aînée sur cinq n’a aucun proche sur qui compter. Pour ces personnes qui vivent seules ou qui n’ont plus le soutien d’une famille, décembre peut être le mois le plus long de l’année , peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

Les Petits Frères existent depuis près de 60 ans.