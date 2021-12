Les 50 ans et plus bientôt admissibles à une troisième dose en Ontario

Le gouvernement Ford annoncera jeudi que les personnes de 50 ans et plus pourront bientôt recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

La mesure devrait entrer en vigueur autour de la mi-décembre.

L’information, publiée jeudi en fin d’après-midi par deux quotidiens torontois, a été confirmée à CBC par deux sources médicales au courant du dossier.

Pour le moment, la troisième dose est réservée à des catégories de la population qui sont plus fragiles ou courent plus de risques.

Cela inclut les personnes de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé, les Autochtones et les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou encore une dose du vaccin de Johnson & Johnson.