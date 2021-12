Nouvel Hôpital en Outaouais : les MRC ne veulent pas être oubliées

Les préfets de l’Outaouais montent au créneau, alors que les discussions entourant le site du futur hôpital se font de plus en plus nombreuses.

Dans un communiqué de presse conjoint, diffusé mercredi après-midi, Chantal Lamarche, de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, Benoit Lauzon, de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, Jane Toller, de la MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac et Marc Carrière, de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais s’inquiètent que les enjeux ruraux soient négligés dans les discussions actuelles.

Selon eux, les organismes régionaux qui se sont réunis en coalition pour mettre de l’avant leur revendication pour le site du futur hôpital en Outaouais oublient que la région administrative se définit avec la présence de la Ville de Gatineau, mais aussi de quatre MRCMunicipalité régionale de comté rurales en Outaouais , disent-ils.

La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche (archives) Photo : Radio-Canada / David Richard

Quand on a des organismes qui ont la mission "Outaouais", et qui signent une lettre adressée au ministre Dubé [...] qui recommande que [le futur hôpital] soit dans le centre-ville de Gatineau pour le transport actif, ça vient me chercher , s’insurge Mme Lamarche, en entrevue à l’émission Sur le vif. Oui, l’environnement, il faut le protéger [...], mais l’hôpital, c’est pour l’Outaouais et l'Outaouais, ça a quatre MRCMunicipalité régionale de comté et une ville. Il faut que tous les citoyens aient des soins de santé avec des spécialités diversifiées [...]. C’est ça le but de cet hôpital : qu’on ne vive plus ce qu’on vit depuis plusieurs années.

« C’est un hôpital régional pour la région de l’Outaouais qui a été annoncé, et il faut que ça demeure un hôpital pour la région de l’Outaouais. » — Une citation de Benoît Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau

Les représentants des MRCMunicipalité régionale de comté assurent n’avoir aucune préférence quant au site qui sera choisi pour le futur établissement de santé. Ils demandent simplement de laisser le comité mis en place travailler et prendre une décision, dit M. Lauzon.