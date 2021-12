Formation obligatoire sur la réconciliation à l’archidiocèse de Saint-Boniface

La formation s’adresse aux prêtres et aux diacres des ministères actifs qui desservent les paroisses ainsi que les employés diocésains, informe la directrice de services pastoraux à l’archidiocèse de Saint-Boniface, Mireille Grenier.

La formation virtuelle est d’une durée de trois heures et se fait au gré du participant , explique Mme Grenier. La formation est créée par l’Université des Premières Nations du Canada basée en Saskatchewan.

Mme Grenier précise que le cours aborde l’histoire du colonialisme, la réconciliation et la réalité d’aujourd’hui, à savoir ce que veut dire la réconciliation et comment on peut mettre ça en pratique .

Mireille Grenier est la directrice des services pastoraux à l'archidiocèse de Saint-Boniface. (archives) Photo : Mireille Grenier

Elle indique que la mise sur pied de cette formation répond à une recommandation de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

La recommandation 59 fait appel aux églises d’offrir de l’éducation pour mieux se former dans la question de la réconciliation et [des pensionnats pour les Autochtones]. Aussi, comme Église, peu importe où il y a la souffrance, il faut apprendre à connaître pourquoi elle est là et comment cheminer pour avancer , a affirmé Mme Grenier, en entrevue au Téléjournal Manitoba.

Par ailleurs, un groupe diocésain participe en ce moment à des sessions de discussion et d’écoute de l’initiative À l'écoute des voix autochtones du Forum jésuite pour la foi sociale et la justice.

L’archevêque de Saint-Boniface ira à Rome comme observateur

L’archevêque de Saint-Boniface à Winnipeg, Albert LeGatt, ira au Vatican en tant qu’observateur et suivra la délégation de Premières Nations qui rencontrera le pape pour la première fois à la mi-décembre.

Les représentants autochtones arriveront au Vatican le 14 décembre et rencontreront le pape François le 20 décembre.

Monseigneur Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface (archives) Photo : Radio-Canada

Monseigneur LeGatt y va pour prier et fera part de ses commentaires à son retour au Canada, selon un porte-parole de l’archidiocèse.

Son retour est prévu avant Noël.

La nouvelle formation obligatoire à l’archidiocèse de Saint-Boniface a été mise en place avant l’annonce de la délégation qui rencontrera le pape.

Mireille Grenier se réjouit de voir que les efforts de réconciliation sont plus affichés publiquement que par le passé .

Avec les informations de Gavin Boutroy et Patrick Foucault