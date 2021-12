La guignolée des médias de retour dans les rues après un an d’absence

En 2020, elle s’était déroulée uniquement en ligne en raison des restrictions sanitaires alors en vigueur pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Une soixantaine de points de collecte sont prévus pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il sera également possible de faire des dons en ligne ou de donner 10 $ en textant NOEL au 2022.

Notez que l'émission radiophonique C'est jamais pareil présente une édition spéciale pour La guignolée des médias entre 6 h et 9 h. Soyez à l'écoute!

Interrogé mercredi après-midi, le directeur général de la Soupe populaire de Chicoutimi, Bertin Riverin, se sentait un peu fébrile à l’approche de cette activité. Cette année, des appareils pour le paiement sans contact seront utilisés à cinq endroits.

Ce sera cinq endroits où on pourra payer si on n'a pas de sous dans nos poches. Il y a aura sur le terrain de CGI et dans le stationnement de Place du Royaume , indique-t-il, précisant que ce sont 150 bénévoles qui vont recueillir les dons cette année.

Les dons permettent d'aider les soupes populaires et la banque alimentaire régionale. Photo : Radio-Canada

Bertin Riverin a par ailleurs remarqué un changement dans la clientèle de son organisation.

Auparavant, c’était des hommes, autour de la quarantaine et plus. Depuis la pandémie, on a beaucoup de jeunes, de 20 à 30 ans. Et maintenant il y a plus de femmes , précise le directeur général. Environ 50 000 $ sont récoltés chaque année pour la Soupe populaire de Chicoutimi.

Les dons récoltés seront remis aux sept soupes populaires de la région et à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. La collecte qui s’était déroulée entièrement en ligne, l’an dernier, avait permis d’amasser 275 000 dollars.