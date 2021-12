Vente du cannabis en ligne : un manque de contrôle de la vente aux mineurs, selon la VG

Selon Bonnie Lysyk, qui a publié son rapport annuel mercredi, il n'y a pas de contrôles suffisants pour éliminer le risque, ou réduire le risque, que des mineurs achètent du cannabis en ligne .

La Société ontarienne de vente du cannabis s'appuie sur l'auto-déclaration de l'âge des clients et ne vérifie pas l'âge des clients à l'aide de sources d'informations indépendantes, telles que Equifax , peut-on lire dans le rapport.

On y rappelle également qu’en 2019, Santé Canada avait averti que la simple auto-attestation de l'âge pouvait être facilement déformée et que des mesures supplémentaires devaient être prises.

Or, Andrew Murie, directeur general de MADD Canada [Mothers Against Drunk Driving, Les mères contre l'alcool au volant, traduction libre], affirme que cette situation est choquante.

C'est l'équivalent de la LCBO permettant aux mineurs d'accéder à l'alcool. Ce ne serait pas acceptable. Le magasin Ontario Cannabis est soumis aux mêmes attentes , dit-il.

Andrew Murie, de MADD Canada, affirme que la situation est inacceptable. (Archives) Photo : Radio-Canada

De plus, Mme Lysyk a expliqué en point de presse mercredi que la direction de la Société ontarienne de vente du cannabis s’inquiète qu’en fermant totalement la porte à la vente aux mineurs, on ouvrirait du même coup une fenêtre au marché noir.

Leur réponse est que, si nous mettons plus de contrôles, alors les jeunes iront sur le marché illicite, et c'est là que la marijuana est mélangée avec des produits chimiques, donc nous ne voulons pas que cela se produise non plus.

M. Murie est sidéré par cette explication.

[La Société ontarienne de vente du cannabis] n’a absolument aucun mandat en lien avec le marché noir. Cette tâche revient aux forces policières. [...] Leur travail, c’est de fournir du cannabis aux magasins privés et de vendre sur leur site web. [...] Et c’est leur travail de s’assurer que l’âge [du consommateur] soit vérifé.

Le rapport recommande que la société de vente de cannabis explore la possibilité d’implanter des outils tels qu’un programme d'identification numérique, géré par le gouvernement de l'Ontario.

Avec les informations de Greg Ross de CBC News et de Thilelli Chouikrat