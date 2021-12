En Haute-Gaspésie, la nécessité fait grandir l’intérêt pour l’autonomie alimentaire

Bon nombre de familles subissent les contrecoups économiques de la pandémie.

Nicolas Hack, coordinateur de Nourrir notre monde Haute-Gaspésie, constate que les gens sont plus nombreux à contacter l'organisme et à se déplacer pour participer aux projets.

Selon lui, la clientèle s'est beaucoup diversifiée, ce qui dénote un besoin grandissant pour un meilleur accès aux aliments.

Il indique qu’au début, la clientèle était surtout constituée de gens qui avaient un désir de changer leurs pratiques et de contribuer au développement durable.

Avec la pandémie, on a vu un grand changement, un grand intérêt pour nos activités d’accompagnement jardin, explique-t-il. Le besoin de retrouver les capacités de se nourrir soi-même, ç’a été palpable.

« Ça traduit un nouveau besoin dans un contexte où on se retrouve avec de petits déserts alimentaires, des secteurs où l’accès aux aliments est plus loin ou plus complexe. »