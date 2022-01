Marcel Druwé met la photographie au service des gens

Marcel Druwé fait de la photo depuis 40 ans. Ce Winnipégois a trimballé son appareil dans plusieurs villes et participé à plusieurs projets. Aujourd’hui, c’est le portrait qui le fascine le plus.

Marcel Druwé nous rencontre à deux pas de son studio dans le quartier de la Bourse à Winnipeg. Il est muni de deux appareils photo, un pour lui et l’autre pour la journaliste. Nous voici prêts à partir à la recherche de toiles de fond naturelles.

Dans l’entrée d’un stationnement, devant le cube , cette structure particulière qui abrite une scène dans un parc du centre-ville, ou encore devant une murale, nous comparons nos clichés. Entre les clics , le photographe explique son parcours.

Marcel Druwé photographie la jungle urbaine de façon spontanée. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Un photographe autodidacte

Il était adolescent lorsqu’il a été initié à la photographie, quand sa nouvelle école secondaire du quartier Southdale a aménagé une chambre noire. Il se souvient de son premier appareil, un Nikkormat FT-2 de Nikon qu’il a encore à la maison. À l’époque, il utilisait de la pellicule.

Il fallait utiliser 24 ou 36 photos et révéler le film en chambre noire puis imprimer ses photos. Aujourd’hui, on peut prendre des milliers de photos et toutes les effacer si on veut.

Marcel Druwé, qui est enseignant à la retraite, a appris le métier de photographe en faisant des lectures, en s'inscrivant à des ateliers avec de bons photographes, en participant à de clubs et en faisant des essais.

Aujourd’hui, il est très en demande. Plusieurs artistes, comédiens et personnalités locales de Winnipeg font appel à lui pour monter des portfolios. Il accepte les contrats qui l’intéressent.

Marcel Druwé photographie un adepte de boxe dans le quartier de la Bourse. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Un photographe au service de la société

Le photographe d’expérience aime connecter avec les gens et raconter leur histoire.

En compagnie de la journaliste, il aborde très naturellement des passants pour les prendre en photo : un homme à son ordinateur dans un parc, des visiteurs torontois, un amateur de boxe... Tous acceptent et offrent leur plus beau sourire.

Un passant prend une pause de boxeur à la demande du photographe. Photo : Marcel Druwé

Il a aussi pris une série de photographies de personnes démunies ou marginalisées de Winnipeg qu’il a publiées sur ses réseaux sociaux. Il avait commencé ce projet pour raconter la vie d’un campement.

Je voyais qu’il manquait de l’humain dans la conversation. Je voulais faire connaître ces gens, voir d’où ils venaient, leur parcours et expliquer pourquoi ils ont une vie différente. La photo peut être au service des gens .

Un homme au travail dans le quartier de la Bourse à Winnipeg. Photo : Marcel Druwé

Une autre de ses passions : photographier bénévolement des gens qui n’ont pas les moyens de s’offrir des photos de famille. Avec un regroupement de professionnels, il participe à des séances gratuites.

J’ai fait ça toute ma vie. C’est une de mes grandes passions, quand quelqu'un sent que j’ai bien capté qui ils sont, que je les représente bien et qu’on voit l’étincelle dans leur œil. Ça m'amène du plaisir, j’aime ça.

Et pour poursuivre son élan de générosité, il partage aussi des photos de la journaliste qu’il a su captée, au naturel, avec un sourire gêné.