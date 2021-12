Tous les Albertains de 18 ans et plus pourront bientôt recevoir une 3 e dose de vaccin contre la COVID-19. La campagne de vaccination commencera lundi par les personnes âgées de plus de 60 ans.

Il faut attendre six mois entre la deuxième et la troisième dose. Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous dès jeudi dans les centres de vaccination de Services de santé Alberta, dans les pharmacies et chez les médecins participant à la campagne.

Le ministre de la Santé, Jason Copping, en a fait l’annonce mercredi au cours d’une conférence de presse.

La vaccination sera ouverte à d'autres groupes d'âge au fur et à mesure, a-t-il précisé. La rapidité à laquelle cela se fera dépendra notamment des prises de rendez-vous et des livraisons de vaccins, a-t-il dit.

Le ministre espère pouvoir offrir la vaccination à tous les Albertains de 18 ans et plus en début d’année prochaine.

Les preuves actuelles suggèrent que le vaccin offre une protection à long terme contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations. Mais leur efficacité contre la transmission peut diminuer avec le temps , a souligné Jason Copping.

L’arrivée du variant Omicron justifie également cette annonce d’après lui.

Jusqu’à maintenant, seules certaines catégories de la population étaient admissibles à la 3e dose en Alberta, notamment les personnes immunodéprimées, les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes vivant dans des résidences et certains travailleurs de la santé.

Tous les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuit de plus de 18 ans pourraient également recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 six mois après avoir obtenu la deuxième dose.

Près de 89% des adultes vaccinés

À ce jour, plus de 378 500 Albertains ont reçu une troisième dose de vaccin.

Par ailleurs, 88,8 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 84,1 % sont complètement vaccinés.

Le ministre de la Santé a précisé que pour les lieux exigeant une preuve de vaccination, les personnes ayant reçu deux doses de vaccin (et une seule dose du vaccin Janssen) continuent d’être considérées comme complètement vaccinées.

Concernant les enfants âgés de 5 à 11 ans, plus de 33 000 ont déjà reçu leur première dose et 52 000 autres rendez-vous ont été pris.

Au total, cela représente 21 % des enfants admissibles qui sont vaccinés ou sur le point de l’être selon le ministre de la Santé.

2 nouveaux cas du variant Omicron

L’Alberta rapporte 430 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures et 7 décès de plus.

Le taux de positivité aux tests de dépistage s’élève à 4,1 % selon la médecin hygiéniste en chef, la Dre Deena Hinshaw.

Il y a 4619 cas actifs. Par ailleurs, 424 personnes sont hospitalisées, dont 79 aux soins intensifs.

Les hospitalisations diminuent doucement avec le temps , a souligné la Dre Hinshaw lors de la conférence de presse.

Mais ces chiffres sont toujours très élevés , a-t-elle ajouté. Selon elle, il y a deux fois plus de patients aux soins intensifs que lors d’une saison normale de la grippe hivernale.

Concernant le variant Omicron, deux cas de plus ont été identifiés dans la province : une personne revenue récemment d’Afrique du Sud et des Pays-Bas et un cas contact au sein d’un foyer.

Ils sont en quarantaine et toutes les mesures nécessaires ont été prises, a précisé la médecin hygiéniste.