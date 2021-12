Du radiothéâtre, Gilles Vigneault et Serge Bouchard pour Noël à Radio-Canada

Pour le temps des Fêtes, ICI Première, OHdio et ICI Musique ont concocté une programmation radiophonique, marquée notamment par une soirée de radiothéâtre, un spectacle en hommage à Serge Bouchard, un ping-pong musical entre Pierre Lapointe et Daniel Bélanger, un tête-â-tête entre Joël Le Bigot et Gilles Vigneault, et une nouvelle saison du balado de Fred Pellerin T’as un village dans l’oreille!.