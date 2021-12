Magali Lemèle nommée artiste de l’année en Outaouais

Magali Lemèle, Le Diable à 5, le Salon du livre de l’Outaouais, Marc-André Charette, Simone Provencher et le LAB-CIPTO sont les grands vainqueurs des 22 e Culturiades.

Le prix Artiste de l’année est décerné à la comédienne, auteure et metteuse en scène Magali Lemèle. Dans un contexte particulièrement éprouvant pour les arts de la scène, Magali Lemèle avait choisi de devancer le retour des spectateurs dans les salles pour retrouver les planches.

Au mois de mai dernier, face à un énième report de la réouverture des lieux de spectacle, l’artiste avait tenu à honorer les représentations programmées de sa pièce Dans le bleu... mais sans public. Dans la salle du Théâtre de l’Île, aux dossiers des sièges vides des spectateurs, elle avait poétiquement choisi d’épingler des noms de proches qui l'avaient encouragée avec le mot de Cambronne avant sa première.

Déjà lauréate des Culturiades en 2013 dans la catégorie arts de la scène, Magali Lemèle avait reçu cette année-là d’autres distinctions, notamment le prix Création du ministère de la Culture de l’Ontario et le prix Rideau Awards dans la catégorie interprétation féminine de l’année.

Finalistes pour le prix Artiste de l’année : Anne Marie Dumouchel (photographie et installation)

José Claer (poésie et roman)

Cinq garçons dans le vent

Le groupe Le Diable à Cinq remporte le prix Jeune Talent des 22e Culturiades. Photo : Sophie Valcourt

La catégorie jeune talent a récompensé la chanson avec un prix remis au groupe Le Diable à Cinq. Le Diable à Cinq, c’est une histoire de longue date. C’est trois frères [Éloi Gagnon-Sabourin, Félix et Samuel Sabourin] un cousin [André-Michel Dambremont] et moi, un ami d’enfance , s’amuse le cinquième acolyte du groupe, Rémi Pagé, dans une vidéo produite par Culture Outaouais pour présenter les finalistes de ces 22e Culturiades.

Tous multi-instrumentistes et natifs de Ripon, les cinq artistes font de la musique traditionnelle québécoise, à laquelle le groupe essaie de donner des couleurs plus actuelles [...] avec beaucoup de couleurs rock , poursuit Rémi Pagé.

Une nouvelle distinction pour le groupe, par ailleurs lauréat de Ma première nomination l’ADISQ 2020 et finaliste des derniers prix Juno et des Prix de musique folk canadienne (PMFC) pour l’album Debout!.

Finalistes pour le prix Jeune talent : Les Frivoles (théâtre, poésie)

Simone Provencher (musique)

Au bonheur des livres

Le prix Organisme de l’année a été décerné au Salon du livre de l’Outaouais (SLO) et remis à la directrice générale de l’événement, Mélanie Rivet.

En 2021, l’événement littéraire phare de la région s’était adapté au contexte pandémique en offrant un événement entièrement virtuel et gratuit. Au cours de l’année, le SLOSalon du livre de l’Outaouais a également œuvré à faire rayonner les mots et les auteurs à l’extérieur des murs par le biais de la programmation de sa Maison des arts littéraires.

Le 43e SLOSalon du livre de l’Outaouais , qui aura lieu du 24 au 27 février prochain, optera pour une nouvelle formule, en présentiel mais de manière éclatée , avec divers commerces, lieux de restaurations et espaces du centre-ville de Gatineau qui contribueront à ce rassemblement littéraire en accueillant les auteurs et maisons d’édition associés à l’événement.

Cette espèce de grand magasin de bonbons de livres qu’on a habituellement au Palais des congrès, on a très hâte de le retrouver, mais on est contents d’avoir trouvé une formule intéressante et inusitée pour nous faire patienter jusqu’à 2023 , déclarait récemment Mélanie Rivet.

Finalistes pour le prix Organisme de l’année : Lab Cipto (arts multidisciplinaires)

Traces Arts Visuels (arts visuels)

Deux résidences de création saluées

Dans la catégorie résidence de création, les Culturiades ont distingué deux artistes.

L’un des deux prix a été attribué à Marc-André Charette, dont la proposition artistique a retenu l’attention du Projet 3e œil 2021. Le comédien et auteur a choisi le balado et le théâtre documentaire pour Bacchus et moi, un projet consacré à la mémoire d’un ami disparu il y a cinq ans, suite à un combat mené contre l’alcool.

Simone Provencher est la deuxième lauréate du prix Résidence de création. La compositrice et musicienne était nommée dans deux catégories cette année aux Culturiades, puisqu’elle faisait également partie des finalistes du prix Jeune Talent.

Pendant sa résidence, l’artiste souhaitait approfondir son projet d’art numérique baptisé La voix, avec transformation d’images vidéos en sons grâce à différents logiciels.

En plus de son approche expérimentale et de concerts proposant de la musique improvisée, Simone Provencher explore aussi des projets de théâtre, mentionne-t-elle dans une vidéo produite pour les Culturiades 2021.

Finalistes pour le prix Résidence de création : Muraï Céramique (métiers d'art)

Maxime de Wilde (chanson)

Mimi Violette (théâtre-burlesque)

Le Diable à Cinq (chanson)

LouNat Louise N. Boucher (littérature-slam-patrimoine)

Coup de cœur et coup de chapeau

Remis à un ou une finaliste qui aura su se démarquer, le prix Coup de cœur a été décerné au LAB-CIPTO, finaliste dans la catégorie organisme de l’année.

Branche du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO), le LAB est un lieu de création et d’expression artistique consacré aux jeunes de 16 à 30 ans susceptibles de vivre des problèmes liés à la toxicomanie, l’itinérance et l’exclusion sociale.

Ateliers vidéos, réalisations de murales, production d’albums musicaux collectifs et exposition font partie des projets du LAB. Le prix a été remis à Marie-Ève Parent, coordonnatrice du LAB.

Quant au prix Hommage de la Ville de Gatineau, il est allé au couple André Rousseau et Hélène Gagnon, engagés depuis quelque 40 ans au sein du Théâtre Dérives urbaines. Mme Gagnon est l’actuelle présidente du conseil d'administration de la troupe. Passionné d’histoire et d’écriture, M. Rousseau conceptualise les productions de la compagnie, en plus de cumuler les fonctions de directeur administratif.