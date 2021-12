La reconnaissance des Traités toujours pas disponible en français au Manitoba

C’est en voulant avoir accès à la traduction officielle du texte de reconnaissance des Traités que Radio-Canada a appris qu’aucune version française n’existait à l’heure actuelle. Pourtant, l’anglais et le français sont les deux langues officielles utilisées à l’Assemblée législative du Manitoba , rappelle le directeur général de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEF), Guy Jourdain.

Je trouve ça paradoxal [...] parce tout le but de la démarche est de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, favoriser une plus grande inclusion. Alors c’est vraiment étrange qu’en tentant de s’ouvrir davantage du côté des Autochtones, on largue les francophones , poursuit-il.

Un texte préparé de longue date

Le Manitoba travaille depuis plusieurs mois à la création d’une reconnaissance territoriale en préambule des périodes de questions à l’Assemblée législative. Le premier ministre par intérim Kelvin Goertzen avait commencé le travail dès le début du mois de septembre, soit quelques jours après avoir remplacé l’ancien premier ministre Brian Pallister.

Un comité composé de trois députés dirigé par l'ancienne ministre des Relations avec les Autochtones Eileen Clarke a ensuite été créé et a rendu un rapport au mois d’octobre.

Des consultations avec les Autochtones ont eu lieu et, depuis lundi, la reconnaissance territoriale est prononcée en Chambre après que les trois partis soient parvenus à s’entendre sur une version.

Celle-ci affirme: Nous reconnaissons que nous sommes réunis sur le territoire du Traité 1 et que le Manitoba est situé sur les territoires visés par le traité et les terres ancestrales des nations Anishinaabeg, Anishininewuk, Dakota Oyate, Denesuline et Nehethowuk , selon une traduction libre de Radio-Canada.

Le Manitoba est situé sur la patrie des Métis de la rivière Rouge et le nord du Manitoba comprend des terres qui étaient et sont les terres ancestrales des Inuit , poursuit le texte.

Faux pas majeur

Interrogé afin de savoir pourquoi une version française de ce texte important n’existait pas encore, un porte-parole du Manitoba a expliqué que comme il s'agit d'un document déposé, il n'y a pas de version traduite. Les documents ne sont traduits que lorsqu'ils deviennent une proposition au Comité des Règlements de l’Assemblée et il n'a pas encore atteint ce stade .

Je comprends qu’il y ait certains arguments sur le plan technique qui justifierait que le document ne soit pas publié immédiatement en français, mais quand on regarde le grand portrait, toute la symbolique du dossier, il me semble que les gens auraient dû se servir de leur gros bon sens et publier le document dans les deux langues dès le début , insiste Guy Jourdain.

« Sur le plan politique, symbolique, d’après moi c’est un faux pas majeur. » — Une citation de Guy Jourdain, directeur général de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba

Aucune date fixée pour la traduction

Sollicitée, la présidente de la Chambre, Myrna Driedger, n’a pas souhaité s’exprimer davantage. Il en est de même du côté de la ministre des Affaires francophones, Rochelle Squires, dont un porte-parole explique qu’il s’agit d’un problème qui concerne l’Assemblée et ne relève pas de la ministre elle-même.

Du côté de l’opposition, le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, affirme appuyer fortement le désir de s’assurer que cette reconnaissance puisse se faire prononcer en français aussitôt que possible .

C'est important pour la communauté métisse au Manitoba et les Autochtones francophones de pouvoir entendre cette reconnaissance en français .

Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, déplore, lui, qu’il soit dommage que la langue française soit toujours une pensée après coup avec ce gouvernement. Il y a beaucoup de Métis au Manitoba qui parlent français et [la traduction] devrait être [faite] immédiatement .

Mais, du côté de la province, un porte-parole explique qu’il n’y aucune date de prévue pour le moment concernant la prochaine rencontre du Comité des Règlements de l’Assemblée .