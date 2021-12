Brigades de vaccination dans toutes les écoles de la région

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec modifie sa stratégie et compte déployer des équipes de vaccination dans toutes les écoles du territoire pour faire face à la montée des éclosions.

C’est une opération qui arrive alors que le nombre de nouveaux cas continue de grimper. Les cas actifs dans les écoles sont de plus en plus nombreux. Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy compte 25 cas actifs chez les élèves et 5 classes ont dû être fermées.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la région souligne que les éclosions sont majoritairement dans les écoles primaires, contrairement à l'année dernière où on les observait surtout dans les écoles secondaires.

Au Centre de services scolaire de l’Énergie, 15 cas actifs de COVID-19 chez les élèves ont été rapportés. Deux classes ont été fermées de ce côté.

Malgré le nouveau plan déployé par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, il n’est toutefois pas conseillé aux parents d’attendre la venue de vaccinateurs à l’école puisque la vaccination s’y fait moins rapidement que dans les centres prévus à cet effet. Les enfants pourraient devoir attendre un peu plus longtemps.

Plusieurs plages horaires ont été ouvertes dans les différentes cliniques de vaccination et des rendez-vous sont maintenant offerts les soirs et les fins de semaine.

Les vaccinateurs en poste dès jeudi sur la rive sud

Sur la rive sud, le Centre de services scolaire de la Riveraine connaît le plus grand nombre de cas actifs depuis le début de la pandémie. Ce sont 35 élèves qui sont atteints de la COVID-19 et 8 classes ont dû être fermées, selon son directeur général, Pascal Blondin.

La bonne nouvelle, c’est que 90 % de nos cas, ce sont des cas au primaire. Donc, nos élèves du secondaire sont épargnés. Puis, on sait qu’on a une bonne couverture vaccinale au secondaire. Donc, on suppose qu’avec une bonne couverture vaccinale au primaire, on va pouvoir revenir à une normale sous peu , mentionne-t-il.

De ce côté du fleuve, la vaccination débute ce jeudi. C’est l’École Marie-Sophie, située à Sainte-Sophie-de-Lévrard, qui recevra en premier la visite de la brigade de vaccination. Il était déjà prévu par la santé publique que toutes les écoles du territoire desservi par le Centre de services scolaire de la Riveraine recevraient la visite des vaccinateurs.

C’était la demande que j’ai faite et la santé publique a acquiescé avec une grande collaboration parce qu’on a quand même des écoles de bout de territoire. Ça demanderait quand même un bon voyagement d’aller à Trois-Rivières, Drummondville ou Victoriaville , explique Pascal Blondin.

En date de mercredi, 11 632 enfants entre 5 et 11 ans de la région ont pris un rendez-vous, ce qui représente près du tiers de leur groupe d'âge. Parmi eux, 12,1 % ont reçu leur première dose.

Avec les informations de Pascale Langlois