Lucille Collette, une ex-consultante en ressources humaines, a noté l'existence d'un climat de travail malsain et toxique à Tracadie, même si cela ne faisait pas partie de son travail d'enquête. C'est ce qu'elle a déclaré lors de son témoignage au procès opposant la municipalité de Tracadie à son ex-chef pompier Denis Savoie.

L'ex-consultante en ressources humaines a étudié le fonctionnement de l'administration municipale et de la brigade d'incendie de Tracadie. Elle a mené une enquête pour le compte de la Municipalité régionale de Tracadie, à la suite de plaintes de harcèlement venant de pompiers.

Lucille Collette a passé toute la journée de mercredi à la barre des témoins.

Denis Savoie réclame un dédommagement financier parce qu'il considère qu'il a été mis à pied injustement et sans raison valable, en 2017.

Le style de gestion de Denis Savoie

Interrogée par l'avocat de la défense, Basile Chiasson, qui lui a demandé si le style de gestion du chef Denis Savoie avait alimenté ce climat de travail malsain, Lucille Collette a indiqué que ce climat existait bien avant son arrivée comme chef pompier.

Selon elle, le jugement de Denis Savoie était juste et il faisait ce qui devait être fait pour redresser la situation. Mais, elle a fait remarquer que certaines décisions de monsieur Savoie étaient contestées au sein de la brigade.

« Souvent, ça ne passait pas comme du beurre au soleil. » — Une citation de Lucille Collette, ex-consultante en ressources humaines

Monsieur Savoie avait une haute opinion des compétences de ses pompiers , a souligné l'ex-consultante.

Un chef pompier pressé

Toutefois, elle a senti que Denis Savoie était pressé de faire des changements au sein de la brigade d'incendie.

Si j'avais un reproche à faire à monsieur Savoie, c'est son manque d'expérience dans les processus de changements , a-t-elle ajouté. Les changements ne se font pas du jour au lendemain.

L'éthique et l'image

L'avocat Basile Chiasson est revenu à plusieurs reprises sur une sortie médiatique du chef des pompiers et de la sécurité publique de la municipalité qui critiquait son employeur, la Municipalité régionale de Tracadie.

Puis, il a insisté sur l'existence d'un code d'éthique et de déontologie et sur l'image négative qu'une telle sortie publique a pu avoir sur l'organisation municipale et la perception du public.

Est-ce qu'il vous a dit qu'il préparait une sortie médiatique contre la municipalité , a demandé maître Chiasson au témoin.

L'avocat faisait référence à une rencontre entre la consultante et Denis Savoie, à Moncton, alors que ce dernier était en congé de maladie.

Il me semble que oui , a-t-elle répondu.

Assis dans la première rangée de bancs réservés au public dans la salle de cour, Denis Savoie a tout de suite secoué la tête et porté une main au menton, en guise de désaccord.

Lucille Collette a reconnu que tous les employeurs tentent d'éviter la mauvaise publicité et veulent montrer une image favorable .

De graves accusations

Toujours en référence à la sortie médiatique de Denis Savoie contre son employeur, Basile Chiasson a souligné que celui-ci avait accusé la municipalité publiquement de détournement de fonds.

Ce sont des accusations très graves , a reconnu Lucille Collette.

Un des avocats qui représentent l'ex-chef pompier a alors bondi pour s'opposer à ce genre de questions adressées au témoin.

Le juge, Yvan Robichaud, lui a donné raison. Ça semble être à l'extérieur de l'expertise du témoin , a-t-il tranché.

Lucille Collette avait auparavant indiqué que Denis Savoie lui a paru très dérangé par le fait que des pompiers avaient mentionné qu'ils allaient fermer leurs pagettes et ne plus répondre aux appels .

En principe, le prochain témoin appelé à la barre sera Jimmy Thibodeau, qui a été un chef adjoint de la brigade des pompiers.