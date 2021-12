7 nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Tous ces nouveaux cas sauf un sont liés à des déplacements hors de la province. L’autre personne déclarée positive est un contact proche d’une personne que l’on savait déjà atteinte.

Plusieurs individus ayant contracté la maladie ont récemment été déclarés négatifs. Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des autorités de santé publique a donc à peine bougé. Il est passé de 29 à 30 depuis mardi.

La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 a débuté ces derniers jours à l’Île-du-Prince-Édouard. Au moins 4 % des jeunes de ce groupe d’âge ont depuis reçu leur première dose du vaccin pédiatrique autorisé par Santé Canada.

Chez les 12 ans et plus, 91 % des individus éligibles à la vaccination sont considérés comme pleinement vaccinés (deux doses). Plus de 94 % des personnes de ce groupe ont reçu au moins une première dose.