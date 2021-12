Le sentier Transcanadien sera prolongé entre Calgary et Cochrane

D’ici 2025, les randonneurs et cyclistes pourront aller de Calgary à Cochrane grâce au sentier Transcanadien. Ce sentier parcours plus de 27 000 kilomètres à travers le Canada.

Mardi, lors d’une conférence de presse, les responsables du projet ont annoncé qu’ils espèrent créer d’ici 2025 une section de 38 kilomètres allant de la partie ouest du sentier Rotary/Mattamy Greenway Trail à Calgary jusqu'à Cochrane en longeant la rivière Bow. La construction d’un pont traversant la rivière sera d'ailleurs nécessaire.

Le long de ce tracé, certaines parties du sentier sont déjà aménagées, notamment une section pavée au sein du parc provincial Glenbow Ranch.

À terme, les organisateurs aimeraient prolonger le sentier jusqu’à Canmore.

Cela fait plus de dix ans que les responsables du projet y travaillent, sous la supervision du Rotary Club de Cochrane.

Lors de la conférence de presse, ils ont expliqué avoir déjà obtenu 70 % des terres nécessaires à l’aménagement du sentier de Calgary à Canmore, notamment grâce à plusieurs familles albertaines qui ont donné des terrains.

Certaines sections du sentier traverseront des terres dépendant du Traité Numéro 7, dont des terres de la Première Nation Stoney Nakoda.

La famille Harvie fait partie de celles qui ont donné des terres. Tim Harvie, membre du conseil de la Fondation du parc Glenbow Ranch, créée par sa famille, a raconté que ce sentier était un rêve depuis la création du parc.

Une grande partie du sentier a déjà été construite. Nous avons juste besoin de tout relier à chaque extrémité et ce sera un grand jour pour Calgary et Cochrane [et] tous les Albertains qui pourront faire du vélo marcher de Calgary à Cochrane , a-t-il déclaré.

Il a notamment souligné le rôle déterminant des familles qui ont fait don de terrains.

Selon le site Internet du sentier, les organisateurs sont toujours à la recherche d'entreprises, d'organismes ou de particuliers qui voudraient faire un don pour prolonger le sentier.

Un concours est également accessible en ligne pour les Albertains qui souhaiteraient trouver un nom au sentier.

Avec les informations de Mike Symington