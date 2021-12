Des premiers cas d’infection à la COVID-19 chez des animaux sauvages en Estrie

Selon Environnement et Changement climatique Canada, il s'agit des premiers cas de coronavirus détectés chez une espèce sauvage au pays.

Les échantillons ont été prélevés sur les animaux entre le 6 et le 8 novembre dernier, dans une station d'enregistrement de gros gibier. Le Centre national des maladies animales exotiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a confirmé que les échantillons contenaient le coronavirus.

Par communiqué, Environnement et Changement climatique Canada souligne que les données sur les répercussions et la propagation du virus dans les populations de cerfs sauvages sont actuellement limitées [...] puisqu'il s'agit du premier cas d'infection au coronavirus.

Le ministère souligne qu'il surveille la situation pour évaluer les répercussions possibles sur les [autres] espèces sauvages.

Des cerfs déjà infectés aux États-Unis

La maladie est déjà en propagation parmi les cerfs de Virginie des États-Unis : des études ont rapporté que 40 % des cerfs de quatre États présentent des anticorps contre la COVID-19.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, tous comme les cerfs américains, ceux du Québec ne présentaient aucun signe de la maladie et étaient tous apparemment en bonne santé .

De plus, aucun cas de transmission de la COVID-19 de cerf à humain n'a été détecté à ce jour, affirme Environnement et Changement climatique Canada. Il s'agirait plutôt de l'inverse : ce seraient des humains qui auraient contaminé des bêtes, et la maladie se serait répandue ensuite parmi les animaux.

Le cerf n'est pas le seul animal ayant contracté le coronavirus : celui-ci a contaminé plusieurs animaux d'élevage, de compagnie ainsi que dans des zoos.