Charles-Étienne Chrétien obtient une nouvelle chance de se faire remarquer en Europe

L’Amossois de 22 ans s’alignera avec la nouvelle formation Premier Tech U23 Cycling Project. L’équipe compte parmi ses administrateurs deux anciens hauts dirigeants de Cyclisme Canada, Kevin Field et Pierre Hutsebaut ainsi que le cycliste professionnel Hugo Houle, qui fait figure de mentor auprès des coureurs.

En janvier, Charles-Étienne Chrétien rejoindra donc en France six autres coureurs canadiens, deux Français et l’Américain Riley Sheehan, double champion du Tour de l’Abitibi. Il se sent particulièrement privilégié d’avoir été invité, d’autant plus qu’il ne sera plus coureur U23 lors de la prochaine saison.

C’est un projet majoritairement U23, mais ils ont fait une exception pour moi et un coureur français. C’est quand même le fun qu’ils me donnent une autre saison pour courir, même si je ne suis plus U23, parce qu’avec la COVID, on a perdu une année ou deux. C’est une autre belle opportunité qu’on m’offre de me faire voir pour la saison prochaine. Ça donne de bonnes conditions et avec une bonne culture d’équipe, ça devrait être le fun , confie celui qui espère se faire remarquer par une équipe Pro-Continental ou du World Tour.

Un interlude au Canada

Après un camp de deux mois en France, l’équipe s’attaquera aux nombreuses classiques en Belgique en mars et avril. Elle reviendra au pays pour participer à certaines courses, dont les Championnats canadiens et le Tour de Beauce, avant de retourner en Europe pour le dernier droit avant les championnats du monde. Un interlude en sol canadien qui plaît beaucoup à l’Amossois.

C’est un bon entre-deux. Ça ne donne pas trop le mal du pays d’être parti toute l’année comme j’ai fait l’an passé. Tu reviens une fois de temps au Canada. C’est long 12 mois parti de chez vous. Deux séquences de cinq mois, tu reviens un petit peu voir de la famille au milieu, c’est plus facile , croit-il.

Charles-Étienne Chrétien (2e sur la photo) a obtenu un essai à la fin de la dernière saison avec l’équipe professionnelle Rally Cycling. Photo : rallycycling.com

Deuxième année en Europe

Au cours de la dernière saison, Charles-Étienne Chrétien a couru en Espagne, où il habitait avec sa copine, la cycliste Olivia Baril de Rouyn-Noranda. Il devrait d’ailleurs partager son temps entre l’Espagne et la France au cours de la prochaine saison, selon son calendrier de courses. Il avait aussi obtenu un essai à la fin de la dernière saison avec l’équipe professionnelle Rally Cycling.

Charles-Étienne Chrétien termine actuellement un certificat en administration à distance aux HEC Montréal. Il entreprendra ensuite un certificat en finances, toujours à distance, cette fois-ci avec l’Université TÉLUQ.