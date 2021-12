C’est la grande guignolée des médias.

Comme par le passé, durant le premier jeudi de décembre, un consortium formé de différents médias  (Nouvelle fenêtre) autorise ses employés à participer à la cueillette de dons ou à souligner de manière plus particulière la cueillette de dons pour les plus démunis dans sa programmation.

Sur les ondes de Radio-Canada-Gaspésie-Les Îles, la programmation suivra aujourd'hui les guignolées qui vont se dérouler dans les MRC de Bonaventure, Avignon, du Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie.

En Matanie, le Centre d’action d’action bénévole vise un objectif de 25 000 $.

Avec l'argent reçu, les personnes et les familles dans le besoin recevront des paniers de Noël. Photo : Radio-Canada

En Haute-Gaspésie, la Guignolée de Partageance est aussi de retour. La collecte de dons commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à samedi au Métro de Sainte-Anne-des-Monts. L’organisme a reçu près de 170 demandes cette année, ce qui se compare à 2020. L'an dernier, l'organisme avec amassé un peu plus de 15 000 $.

Pour la deuxième année consécutive, la Source alimentaire Bonavignon annonce qu'il n'y aura pas de cueillette de denrées de porte en porte, entre Saint-Alphonse et Nouvelle.

Dans Avignon et Bonaventure, les organisations sont mobilisées pour amasser dons et denrées alors que les demandes pour des paniers ont fortement augmenté cet automne, selon la coordonnatrice de la Source alimentaire Bonavignon, Suzanne Lamarre.

À Chandler, le Centre d’action bénévole Gascons-Percé est installé dans le stationnement du centre commercial jusqu’à 10 h ce matin pour la guignolée. L’intervenante psychosociale Jo-Annie Castilloux souligne elle-aussi que les demandes sont en hausse. Les gens font maintenant des demandes plusieurs fois par mois, ce qu'on ne voyait pas auparavant.

Le Centre d’action bénévole Gascons-Percé organisera différentes activités au cours du mois de décembre pour continuer à recevoir des dons.

La population, les organismes et les entreprises sont invités à faire des dons en argent à l’occasion de la campagne, qui est en cours jusqu'au 21 décembre.

Cette année avec l’augmentation du prix des denrées alimentaires, du prix des logements et du chauffage, les besoins sont de plus en plus importants.

Selon le Bilan-Faim 2021 des Banques alimentaires du Québec, 33 % des bénéficiaires d’aide alimentaire sont des enfants.

Outre les dons à certains endroits particuliers du territoire couvert par les centres d’action bénévole du territoire, les gens pourront donner des denrées non périssables et les dons en argent tout au long du mois de décembre dans plus de 340 succursales des pharmacies Jean-Coutu, des 200 magasins Maxi et Provigo.

Les dons en ligne sont aussi acceptés.