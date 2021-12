Deux cas de COVID-19 supplémentaires à Terre-Neuve-et-Labrador

Les deux nouvelles infections sont recensées dans le secteur sanitaire de l’ouest et font l’objet d’une enquête.

La province annonce également un rétablissement, ce qui fait passer à 22 le bilan de cas actifs dans la province.

Aucune personne n’est actuellement hospitalisée à cause de la COVID-19.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 pour les 5 à 11 ans a débuté samedi dans la province.

En date du 29 novembre, 10,48 % des enfants admissibles de ce groupe d’âge admissibles ont reçu leur première dose.

De plus, 90,82 % des résidents de plus de 12 ans de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et au moins 94,89 % ont reçu les deux doses recommandées.