Le financement d’un professeur de l’Université McMaster retiré

Un représentant du Programme a confirmé mardi que le profil de recherche de Jonathan Pruitt sur le site Web du gouvernement avait également été retiré.

Les chaires de recherche Canada 150, très convoitées, ont pour but de renforcer la réputation d'excellence du Canada en matière de sciences et d'innovation. Le Programme dispose d'un budget de plus de 117 millions de dollars pour attirer des chercheurs et des universitaires de haut niveau du monde entier.

M. Pruitt, un spécialiste de l’écologie évolutive que l'Université McMaster a décrit comme un universitaire de renommée internationale , a réussi à obtenir l'un de ces postes convoités.

Or, son profil a depuis été effacé du site Web du Programme et de la liste des titulaires de chaires.

L’Université McMaster a informé le Programme d'un changement de statut de M. Pruitt, selon une déclaration envoyée à CBC.

En conséquence, les paiements destinés à soutenir le titulaire de la chaire et son profil de recherche ont été suspendus temporairement en attendant un nouvel avis de McMaster. Le Secrétariat des programmes institutionnels des trois organismes est également au courant des allégations de violation des politiques et prend ces questions au sérieux.

M. Pruitt n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées à son adresse électronique de l’Université McMaster.

Il a été mis en congé administratif rémunéré en novembre après une enquête qui, selon l'université, a été déclenchée par une série de préoccupations soulevées à l’interne et à l’externe concernant une affaire très grave .

L’Université McMaster n'a pas fourni de détails spécifiques sur ces préoccupations, mais a déclaré que l'enquête s'est déroulée dans le cadre des politiques de l'université, y compris sa politique d'intégrité de la recherche.

Le quotidien Hamilton Spectator a précédemment rapporté que des revues scientifiques et des collègues universitaires ont soulevé des problèmes avec certaines de ses données, ce qui a conduit à la rétractation d'articles universitaires.

Une possible manipulation des données

Nicholas DiRienzo est l'un des universitaires qui a travaillé avec M. Pruitt et qui a vu certaines des recherches de ce dernier être rétractées.

Il affirme que le retrait de ces recherches a conduit à une période stressante pour lui. Il affirme avoir passé des centaines d'heures à explorer des données, à rédiger des rapports, à travailler avec des éditeurs , dans le but de contre-vérifier les données des articles auxquels nous avons participé directement et pour lesquels nous avons eu accès aux données , a-t-il précédemment déclaré à CBC News.

M. DiRienzo a demandé à McMaster d'être plus transparent sur son enquête visant le travail de M. Pruitt.

Selon lui, l’université aurait dû suspendre M. Pruitt il y a un an.

De multiples articles avaient été rétractés dans plusieurs revues [scientifiques] , a écrit M. DiRienzo dans un courriel. Toutes ces rétractations nous obligeaient à démontrer en profondeur qu'il avait manipulé des données.

Manipuler, modifier ou omettre des données et des résultats est considéré comme une inconduite en matière de recherche selon la politique de McMaster.

Une constatation d'inconduite en matière de recherche peut entraîner des conséquences allant d'une lettre de préoccupation à des sanctions comprenant le retrait des privilèges de recherche, la suspension ou le licenciement.

Aucune mise à jour sur l'enquête

M. Pruitt a rejoint McMaster en 2018, venant de l'Université de Californie à Santa Barbara.

Ses travaux portaient sur les traits collectifs de différentes sociétés animales - notamment les fourmis, les guêpes et les araignées - et sur la façon dont ces traits affectent leur survie.

Le porte-parole de l’Université McMaster, Wade Hemsworth, a confirmé que l’institution avait alerté les bailleurs de fonds gouvernementaux de la mise en congé de M. Pruitt.

Nous continuons à discuter des implications financières avec le Programme des chaires de recherche Canada 150 , a-t-il déclaré.

Les plaintes au cœur de cette enquête sont, heureusement, rares et elles ne sont pas propres à McMaster , a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé si l'enquête avait un impact sur la réputation de l'université.

Nous avons des politiques solides en place et celles-ci sont importantes pour sauvegarder et renforcer la réputation d'intégrité de l'université dans tous les aspects de la recherche.

M. Hemsworth a déclaré qu'il n’avait aucune mise à jour à offrir à propos de l’enquête qui vise M. Pruitt. Il a ajouté que des dispositions avaient été prises pour que les étudiants qui travaillaient avec M. Pruitt puissent poursuivre leurs études.

Avec les informations de CBC News