Novembre, mois marquant de la pandémie dans le Nord de l’Ontario

Plus de 2000 cas de COVID-19 ont été décelés dans le Nord de l’Ontario en novembre. Après le mois de mars 2021, qui a frôlé les 2400 cas, il s’agit du mois avec le plus grand nombre de nouvelles infections depuis le début de la pandémie.

C’est dans les districts de Sudbury, du Timiskaming et d'Algoma que le nombre de nouveaux cas a été le plus élevé. À Sudbury seulement, un peu plus de 1000 personnes ont été déclarées positives au virus à la suite d'un dépistage.

Le district d’Algoma, pour sa part, a connu son pire mois depuis le début de la pandémie en termes d'infections, avec plus de 600 nouveaux cas de COVID-19.

Le Bureau de santé publique d'Algoma a d’ailleurs imposé de nouvelles restrictions pour le mois de décembre, comme une limite de 10 personnes pour les rassemblements à l’intérieur.

Il a également précisé que la protection du vaccin, qui limite la sévérité des symptômes de la COVID-19 ainsi que la transmission du virus, lui permet d’éviter de devoir imposer des restrictions plus sévères pour le moment.

La vaccination continue

En novembre, les résidents les plus vulnérables du Nord de l’Ontario ont pu commencer à recevoir leur troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

À Sudbury, plus de 9000 personnes ont reçu une troisième dose du vaccin. Près de 8000 personnes ont fait de même à Thunder Bay, ainsi qu'au moins 5000 autres dans le district d’Algoma.

Depuis le début de la pandémie, les résidents du Nord de l’Ontario, qui sont près de 800 000 personnes, ont reçu plus de 1,2 million de doses.

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans a également débuté en novembre. En point de presse mercredi, la ministre de la Santé de l'Ontario Christine Elliott a déclaré que plus de 100 000 enfants ont reçu leur première dose du vaccin.

Cas quotidiens

Mercredi, le Bureau de santé publique de Thunder Bay a rapporté 14 nouvelles infections à la COVID-19 sur son territoire, pour un total de 94 cas actifs. La région compte une hospitalisation, mais personne aux soins intensifs.

Un éclosion a par ailleurs été déclarée au Mahmowenchike Family Development Centre après que deux personnes aient été déclarées positives au virus.

Le Bureau de santé Porcupine, pour sa part, ne fait état d'aucun nouveau cas de COVID-19 mercredi et compte 9 cas actif.

Dans le Nord-Ouest, la santé publique annonce 2 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 16 cas actifs.

Plus de détails à venir...