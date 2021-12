Violence conjugale : Québec donne le feu vert au bracelet anti-rapprochement

Le bracelet anti-rapprochement est muni d’un dispositif de géolocalisation connecté à un récepteur en possession de la victime. Lorsque l'individu qui le porte s’approche de la personne protégée au-delà d’un certain périmètre, un signal d’avertissement est émis pour la prévenir et alerter les autorités.

Selon la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, le Québec est la première province au Canada à se doter d’un tel outil, qui est déjà utilisé dans six pays, notamment en France.

Aujourd’hui, on place le Québec à l'avant-garde et on fait du Québec un précurseur dans la lutte contre la violence qui est faite aux femmes , a déclaré Mme Guilbault en point de presse.

La vice-première ministre n’a pas hésité à parler d’une annonce historique .

Déploiement progressif

Le bracelet anti-rapprochement sera déployé progressivement à partir du printemps 2022, d’abord dans la région de Québec, puis à l’ensemble de la province. Son implantation devrait être complétée d'ici le mois de décembre 2023.

Le port de ce dispositif pourra être ordonné par les juges, les commissaires de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et les directeurs des établissements de détention pourront l’ordonner.

Geneviève Guilbault affirme que l'implantation du bracelet anti-rapprochement fait du Québec un «précurseur» en matière de lutte contre la violence envers les femmes. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La mesure vise les personnes reconnues coupables de violence conjugale et celles en attente d’un verdict. Les contrevenants devront porter le bracelet en tout temps. Son imposition sera toutefois conditionnelle au consentement de la victime.

Jamais on va imposer un bracelet ou un dispositif à une victime de violence conjugale , a insisté Geneviève Guilbault.

Contrairement au bracelet anti-rapprochement, le récepteur en possession des victimes n’est pas conçu pour être fixé au poignet où à toute autre partie du corps. Il pourra être transporté dans un sac à main, entre autres, comme un téléphone portable.

L’implantation du bracelet anti-rapprochement bénéficiera d’une enveloppe de 41 millions de dollars au cours des 5 prochaines années.

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier