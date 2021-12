Inondations à Abbotsford : personne n’est épargné

Novembre aura été un mois éprouvant pour les citoyens de la ville d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. Après qu'une partie de la municipalité fût inondée, le 15 novembre, trois autres rivières atmosphériques allaient frapper cette ville de la vallée du Fraser entraînant un record de 540,7 millimètres de pluie. Une catastrophe naturelle qui touche de près, ou de loin, tous les résidents de cette communauté qui ont fait preuve d'une grande résilience pour aider leur famille, leurs amis et leurs voisins à se relever.

Que ce soit leurs champs de bleuets, leur ferme d'élevage, la résidence de leur collègue, une entreprise familiale ou encore les routes fermées; les intempéries de novembre ont touché la presque totalité des 150 000 résidents d'Abbotsford. Voici quelques récits :

Wayne Elias affirmé que son entreprise de recyclage à Abbotsford, à la limite de la frontière canado-américaine, est toujours la première à faire les frais des débordements de la rivière Nooksack, aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

L’entreprise de recyclage de Wayne Elias a été complètement inondée par les pluies torrentielles et le surplus d’eau en provenance des États-Unis et ce n’est pas la première fois, raconte-t-il.

« Les autorités m’interdisent d’ériger un mur de protection de l’autre côté de mon entreprise parce qu’ils doivent avoir une vue non obstruée de 20 mètres de chaque côté de la frontière canado-américaine. » — Une citation de Wayne Elias, propriétaire, Enviro-Corp

À côté de l’entreprise de recyclage, un champ de bleuet est inondé. Mais c’est grâce à ce champ que le quartier Huntingdon, qui a été évacué à deux reprises lors des dernières rivières atmosphériques, ne reçoit pas plus d’eau, car les terres et le mur de sacs de sable empêchent l’eau de s’y aventurer à nouveau.

Gurjeet Singh et son père Satinder observent le niveau de l’eau dans le quartier Huntingdon à Abbotsford à la suite de la 3e rivière atmosphérique à s’abattre sur le sud de la Colombie-Britannique en peu de temps. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Gurjeet Singh et son père Satinder Singh sont propriétaires d'une petite plantation de bleuets. Ils affirment que la situation est beaucoup moins grave que lors de la première inondation.

« Lors de la première tempête, 10 pieds d’eau (3 m) se sont accumulés dans la ferme de ma soeur qui a une grande plantation de baies. Elle a dû évacuer les lieux pendant dix jours, au retour, il y avait encore un pied d’eau et puis elle a été évacuée à nouveau. » — Une citation de Gurjeet Singh, cultivateur de bleuets

Et selon Satinder Singh, cela pourrait prendre de 5 à 10 ans pour que les cultivateurs fassent repousser des plants à maturité.

Il faut des évaluations environnementales des terres [parce que les inondations ont contaminé les sols] et cela prend habituellement 5 ans avant que les plants de bleuets arrivent à maturité , explique M. Singh.

Des bénévoles de l’Église Gateway à Abbotsford amassent des dons pour les sinistrés des inondations. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Si les résidents d'Abbotsford ne sont pas tous évacués, ils semblent tous avoir de la famille, des amis et ou des collègues qui le sont. Il y a un sentiment d'urgence qui nous incite à aider, explique une résidente , Lisa Pagotto.

« C'est difficile à expliquer comme feeling, mais ça fait du bien de donner, de faire quelque chose. Alors j'ai amené de la nourriture et un oreiller. » — Une citation de Lisa Pagotto, résidente d'Abbotsford

Un effort d'entraide communautaire qui est également en évidence au parc Albert Dyck Memorial où des bénévoles travaillent d'arrache-pied depuis le début des inondations à remplir des sacs de sable qu'ils distribuent aux résidents dans le besoin.

Des centaines de bénévoles ont donné de leur temps pour remplir et transporter des sacs de sable. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Des bénévoles de tout âge et de toutes affiliations.

« Je veux suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des gens de toutes religions et même des athées qui travaillent ensemble pour aider la communauté. » — Une citation de Drew Sowards, bénévole, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Loren Taves, propriétaire de Taves Applebarn, est d’avis que les inondations en Colombie-Britannique ont démontré à quel point la chaîne d’approvisionnement au pays est vulnérable. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Les entreprises qui reçoivent et celles qui livrent des produits ont été fortement impactées par les fermetures de routes causées par les intempéries et les glissements de terrain et les retards dans la livraison des produits.

La ferme Taves Applebarn se dit chanceuse que sa saison de cueillette de pommes et de citrouilles était terminée lorsque les rivières atmosphériques ont frappé la région.