Le Manitoba, triste champion de la pauvreté infantile au pays selon Campagne 2000

D'après le document, plus de 28 % des enfants manitobains vivaient dans la pauvreté en 2019, alors que la moyenne nationale était de 17,7 %. Cela représente 88 840 enfants manitobains vivant dans le dénuement.

Le nord du Manitoba plus touché

La circonscription de Churchill-Keewaytinook Aski, dans le nord du Manitoba, affiche le taux de pauvreté infantile le plus élevé au pays, avec 64 %, soit près de deux tiers des enfants de cette vaste région.

Avec un taux de 40 %, Winnipeg-Centre arrive en troisième place, ce qui en fait la circonscription urbaine avec le taux de pauvreté infantile le plus élevé au Canada.

Dauphin, Winnipeg-Nord et Brandon-Souris se classent respectivement en 4e, 18e et 34e places sur les 338 circonscriptions canadiennes analysées dans le rapport.

Le rapport révèle aussi qu'au Manitoba, près d'un enfant en âge préscolaire sur trois vit dans la pauvreté. Pour les enfants autochtones vivant dans une réserve et hors réserve, les taux sont respectivement de 65 et 53 %.

Cela montre que les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale ici à Winnipeg doivent en faire davantage pour résoudre cette crise de pauvreté infantile , souligne Josh Brandon, animateur communautaire au Conseil de planification sociale de Winnipeg.

Il rappelle qu'en 1989, la Chambre des communes a adopté une résolution visant à éliminer la pauvreté des enfants au Canada avant l'an 2000. Après plus de 30 ans, dit-il, on est loin du compte vu le très grand nombre d'enfants qui vivent toujours dans la précarité.

C'est difficile de savoir s'il y a vraiment une volonté politique de mettre fin à la pauvreté , dit-il. Josh Brandon affirme qu'à l'échelle provinciale, en dépit des engagements de tous les gouvernements successifs, la situation ne s'améliore pas.

Il n'y a pas d'investissements dans le logement, plus de subventions pour les familles et d'autres investissements pour réaliser cet objectif. On peut avoir toutes les stratégies et les engagements, mais il faut que les investissements suivent , indique l'animateur communautaire.

En trois décennies, le taux de pauvreté infantile au Manitoba a diminué de moins d'un point de pourcentage, souligne le rapport.

Les auteurs du rapport craignent que la situation ne s'aggrave à cause de la pandémie de COVID-19.

Ils demandent donc au gouvernement manitobain de réviser immédiatement sa stratégie de réduction de la pauvreté. Ils préconisent aussi un salaire minimum de 16,15 $ l'heure, alors qu'il est de 11,95 $ présentement.

Le rapport préconise également d'augmenter les prestations d'aide à l'emploi et au revenu afin de permettre aux familles de subvenir à leurs besoins de base.