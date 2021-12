Des milliers d’enfants ont été renvoyés à la maison cette année à cause de la COVID-19

La surintendante du conseil scolaire catholique anglais, Kelly-Ann Bull, a indiqué à CBC qu'elle pensait que des familles à qui l'on avait demandé de s'isoler ne suivaient pas systématiquement cette directive.

« Nos élèves [qui ont reçu l’ordre de s’isoler] doivent rester isolés. Nous entendons dire que certaines de nos familles ne prennent pas l'isolement au sérieux. » — Une citation de Kelly-Ann Bull, employée du conseil scolaire catholique anglais.

Les 600 cohortes renvoyées à la maison représentent environ 12 000 élèves qui ont vu leurs études perturbées.

Un chiffre plus élevé que ce qu’avait prévu le bureau de santé, dont les responsables affirment que la propagation provient en grande partie des activités sociales qui se font en dehors des écoles.

Le bureau de santé est conscient de ce problème, a déclaré Nicole Dupuis, la PDG du bureau de santé.

Elle a ajouté que la gestion des cas et des contacts effectuée par son bureau comprend le suivi de ceux qui sont censés rester isolés.

Quand les enfants donnent le bon exemple

Le Dr Nesathurai a expliqué que les élèves et les écoles adhèrent aux conseils de santé publique, mais que le virus peut se propager parmi les membres des familles et les populations les plus vulnérables et vice versa. Il rappelle que la vaccination est importante.

Selon lui, les élèves coopèrent et agissent de manière à briser la chaîne de propagation du virus.

Je demanderais aujourd'hui à chaque personne dans la cinquantaine et la soixantaine qui n'est pas vaccinée et qui peut être vaccinée de penser aux vrais superhéros, les enfants à l'école , a-t-il expliqué.

« Ce groupe d'âge [50 et 60 ans] semble avoir un taux de vaccination inférieur à celui des personnes plus âgées, de 70 ou 80 ans. » — Une citation de Dr Shanker Nesathurai

Une fois de plus, Windsor-Essex se situe parmi les régions de l’Ontario les plus touchées par la COVID-19.

Selon les données de l'Ontario, Windsor-Essex avait le troisième taux d'infection en importance mercredi, après Algoma et Témiscaming. Kingston et Sudbury occupent actuellement les quatrième et cinquième places.

Le bureau de santé du comté de Windsor-Essex affirme que la santé publique est prête à mettre en œuvre davantage de mesures de sécurité si nécessaire.

Ma plus grande préoccupation est que nous voyons des regroupements dans la communauté de personnes qui organisent des événements sociaux et récréatifs, et je le comprends, mais ils ont également créé des situations à haut risque , a expliqué le Dr Nesathurai.

« La dernière fois que nous avons eu autant de cas, c'était début septembre et nous entrons dans une saison où il y a plus d'interactions. Nous sommes donc très inquiets de voir une augmentation des cas au cours des prochaines semaines. » — Une citation de Dr Shanker Nesathurai

D'autres régions de l'Ontario ont réinstauré des mesures contre la COVID-19 qui n’existent plus dans Windsor-Essex. Le Dr Nesathurai a déclaré que la région pourrait elle aussi bientôt prendre cette décision.

Mercredi, la région comptait 89 nouvelles nouvelles infections. Il y a en ce moment 571 cas actifs et 23 personnes sont à l'hôpital.

Avec les informations de CBC