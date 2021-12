Sacré-Cœur à la recherche de nouveaux résidents

La baisse démographique observée sur la Côte-Nord n’épargne pas Sacré-Cœur, une petite municipalité de moins de 2000 habitants, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Tadoussac.

La Société de Développement de Sacré-Cœur, en collaboration avec la municipalité, veut mettre sur pied un comité de coordination avec des citoyens pour attirer de nouveaux citoyens et ainsi ralentir la pénurie de main-d'œuvre.

La pénurie de main-d'œuvre a des impacts sur la vitalité économique du village, selon Lise Boulianne, la mairesse de Sacré-Cœur.

« On ne peut plus déjeuner à Sacré-Cœur dans un restaurant. Il n’y a plus personne qui peut nous offrir un déjeuner! »