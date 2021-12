Le CHEO suspend les visites virtuelles aux urgences pour réaffecter son personnel

Cette mesure est entrée en vigueur mercredi. Le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario explique, dans un communiqué de presse, avoir pris cette décision dans le but de faire face à une demande accrue de services en personne et de réduire les temps d’attente du service .

Le personnel ainsi dégagé sera réaffecté vers le soutien en personne fourni aux enfants et aux familles se rendant au service des urgences.

Le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario indique avoir constaté une demande considérable pour des services d’urgence en personne, commençant par des mois d’été records .

Une tendance qui s'est poursuivie. En octobre, le service des urgences du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a fourni des soins à plus de 7100 enfants et jeunes, explique l’établissement de santé, précisant que cela représente une hausse de 68 % par rapport à octobre 2020 et une augmentation par rapport à un mois habituel durant le pic de la saison virale, entre les mois de décembre et d’avril.

CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario continuera de travailler avec ses partenaires communautaires et de les soutenir, afin qu’ils puissent fournir des soins de santé sûrs et accessibles dans des temps opportuns aux enfants, aux jeunes et aux familles dans leurs cabinets , a voulu rassurer la Dre Lindy Samson, médecin chef et médecin hygiéniste en chef de CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario , dans le communiqué.

L'établissement de santé précise toutefois son intention de continuer à offrir des options de soins virtuels, notamment pour de nombreuses visites de patients externes en clinique, des rendez-vous de suivi et des thérapies de groupe.