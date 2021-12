Lac-à-l’épaule des élus gatinois : accroc sanitaire avant de définir le programme

Le coup d’envoi du traditionnel lac-à-l’épaule des élus de Gatineau a commencé avec une entorse aux règles sanitaires. Une fois ce pépin réglé, la mairesse France Bélisle et les 19 conseillers municipaux ont pu entamer leurs discussions dans le but de s’entendre sur un programme.

Les élus ont commencé à arriver au Château Monsarrat, dans le secteur Hull, mercredi, vers 8 h 30.

La première rencontre, tenue dans une salle étroite, s’est déroulée sans véritable distanciation physique. Le port du masque a semblé mis de côté par une majorité d’élus.

L'entourage de la mairesse a précisé que les autres réunions de la journée allaient se dérouler en petits groupes. Photo : Radio-Canada

Lorsque France Bélisle a été interpellée sur ce faux pas sanitaire, elle a invité les membres du conseil municipal à porter leur masque. Par la suite, son entourage a précisé que les autres réunions de la journée allaient se dérouler en petits groupes.

En ce qui a trait aux réels objectifs de cette traditionnelle rencontre, organisée au début de chaque nouveau mandat, tous les élus disent avoir bon espoir d’en arriver à un consensus.

On va élaborer un programme pour qu’on dise, enfin : voici ce qu’on va faire, voici la vision et les éléments clés de ce que nous voulons faire pendant quatre ans , a fait savoir la conseillère indépendante Olive Kamanyana, qui représente les citoyens du district du Carrefour-de-l’Hôpital.

La conseillère indépendante Olive Kamanyana Photo : Radio-Canada

La conseillère du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, n’en est pas à son premier lac-à-l’épaule. Elle détaille ses objectifs pour cette édition.

Je veux qu’on sorte de là avec de grandes orientations et qu’on puisse savoir où on s’en va. C’est une bonne façon de mieux travailler ensemble.

Louise Boudrias, conseillère municipale du District du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, est également la mairesse suppléante. Photo : Radio-Canada

De son côté, le parti Action Gatineau, qui compte huit conseillers, a soutenu avoir plusieurs points en commun avec les conseillers indépendants et la mairesse France Bélisle, elle aussi indépendante.

La mairesse suppléante de Gatineau, Louise Boudrias, a abondé dans le même sens : Il faut réaliser que de 75 à 80 % de nos programmes sont pareils, ou presque.

La présidente et co-porte-parole d'Action Gatineau, Caroline Murray, a précisé que le parti tient mordicus à certains éléments qui ne sont pas négociables, tels que la mise en place d'un règlement d’inclusion et le dossier de l’environnement.

On veut les pousser le plus possible. Pour nous, ça reste la priorité; on sait qu'on est en crise climatique , a-t-elle poursuivi.

La présidente et co-porte-parole d'Action Gatineau, Caroline Murray Photo : Radio-Canada

Mercredi, Action Gatineau a par ailleurs annoncé que François Léveillé, qui a été le conseiller politique de Maxime Pedneaud-Jobin pendant huit ans, sera le chef de cabinet du parti. Il est le premier employé embauché par Action Gatineau.

Le lac-à-l’épaule, qui se poursuivra jeudi pour une deuxième journée de discussions, s'avère être un exercice de compromis qui permettra de mettre sur pied le programme du conseil et de procéder à une refonte des comités et des commissions.

Avec les informations de Nathalie Tremblay