L’œuvre et la nature de Marie-Claire Blais célébrées après sa mort

En entrevue avec Patrick Masbourian à Tout un matin, le dramaturge Michel Tremblay a qualifié l’écrivaine native de Québec de trésor national. On a eu deux grands génies de la littérature au 20e siècle au Québec et c’était Marie-Claire Blais et Réjean Ducharme. C’était deux immenses écrivains , a-t-il affirmé.

Marie-Claire était d’une générosité maladive. Elle nous donnait l’impression de vouloir sauver le monde [un être humain à la fois]. C’est peut-être la raison pour laquelle ses personnages étaient aussi fouillés.

Michel Tremblay venait d’ailleurs tout juste d’arriver à Key West lorsqu’il a appris la nouvelle du décès de son amie. Il s’est désolé de ne pas avoir pu l’appeler pour aller dîner avec elle.

La femme derrière la frange

Même son de cloche chez Michel Désautels, animateur de Désautels le dimanche, l’un des seuls à qui Marie-Claire Blais accordait des entrevues, elle qui fuyait la plupart du temps les projecteurs.

Elle avait un regard absolument magnifique, mais qui était caché par cette frange derrière laquelle elle se réfugiait , s’est rappelé le journaliste sur le plateau de Céline Galipeau au Téléjournal 22 h.

Une fois qu’on avait réussi à faire relever cette mèche de cheveux, on découvrait une femme qui était extrêmement chaleureuse, qui aimait le monde, qui aimait rire aussi et, surtout, qui aimait l’humanité.

Des hommages de toutes parts

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont également exprimées sur le départ de l’écrivaine, à commencer par le premier ministre François Legault, qui a affirmé sur Twitter qu’Une saison dans la vie d’Emmanuel était l’un des premiers romans qu’il avait lus.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de son côté qualifié Marie-Claire Blais de femme passionnée [à la] feuille de route inspirante . Elle a ajouté sur Twitter que l'écrivaine laissait un héritage précieux.

La poète Louise Desjardins a souligné la compassion et l’empathie de son écriture englobante , alors que la romancière canadienne Heather O’Neill a affirmé que l'œuvre de la Québécoise a eu une influence immense sur [son] écriture .

Au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18, la poète a décrit ses impressions après avoir lu La belle bête à l’adolescence. C’était comme un poignard dans le cœur. C’était tellement violent et horrible, mais en même temps plein de beauté. Je ne pouvais pas cesser de penser au livre , s’est-elle rappelé.

À la défense des minorités

D’autres personnalités, comme la ministre fédérale et députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge, n’ont pas manqué de souligner sa lutte pour la défense des minorités, notamment sexuelles.

Marie-Claire Blais est une écrivaine héroïque et phare pour moi. Elle laisse un héritage monumental et immortel à la littérature québécoise, en plus d'avoir été une pionnière pour l'émancipation de ma communauté LGBTQ2+ , a-t-elle écrit sur Twitter.

Même le prestigieux magazine New Yorker a rendu hommage à l'œuvre de l’écrivaine en relayant sur Twitter un article datant de 2019 dans lequel l’auteur Pasha Malla la décrit comme l’une des plus distinctes et des plus originales autrices de fiction .

Marie-Claire Blais laisse derrière elle une œuvre immense, dont son cycle romanesque Soifs, qui comprend dix volumes parus entre 1995 et 2018.