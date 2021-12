Un réseau d’entraide autochtone reçoit un nouvel édifice à Regina pour ses activités

La Société d’habitation de la Saskatchewan cède un de ses édifices à l’organisme All Nations Hope Network pour qu'il y aménage le programme Awasiw, une halte-accueil qui reçoit les personnes confrontées à l'itinérance, indique un communiqué du gouvernement.

Cette halte est ouverte 24 heures sur 24 et offre du soutien, des services et des programmes pour les personnes autochtones vulnérables, en plus d'être un lieu de réchauffement.

Le programme offrira ses services au 2735 de la 5e avenue, un ancien édifice commercial qui appartenait jusqu'ici à la Société d’habitation de la Saskatchewan.

En cédant l’édifice, le gouvernement démontre qu’il se dévoue à travailler avec les organisations autochtones, en réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation , a affirmé la ministre des Services sociaux, également ministre responsable de la Société d’habitation de la Saskatchewan, Lori Carr.

Nous apprécions le dévouement de la All nations Hope Network, qui œuvre à soutenir les gens dans le besoin a-t-elle ajouté, avant d'indiquer que l'espace permettra au réseau d'entraide de poursuivre sa mission.

All Nations Hope Network centre son approche sur la création d’un environnement sans stigmatisation.

Le réseau d'entraide exerce ses activités depuis plus de 20 ans. Il offre des services de première ligne aux personnes autochtones qui vivent ou sont à risque de contracter le VIH et l’hépatite C ainsi que ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale.

Chaque jour, 400 personnes reçoivent les services de l'organisme et du programme Awasiw, selon le communiqué gouvernemental.