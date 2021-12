La communuaté francophone de Windsor lance la semaine du Grand partage

Le Carrefour communautaire francophone de Windsor a lancé ce mercredi le Grand partage, sa campagne annuelle de collecte de denrées et de dons en argent. Cette cueillette est destinée à venir en aide aux personnes démunies durant les temps des Fêtes.

Les organisateurs ont choisi de commencer cette activité par un déjeuner offert aux différents partenaires présents lors du démarrage de la campagne.

Cela faisait deux ans que l'organisme n'avait pas pu proposer d'événements publics du genre en personne.

Nous sommes très heureux que c'est la première activité publique qu'on a pu offrir au carrefour communautaire , a déclaré le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, Didier Marotte.

Didier Marotte, le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Une communauté généreuse

Pour cette matinée de lancement, les participants ne sont pas venus les mains vides, un signe que la campagne de cette année va connaître du succès, selon Valérie Hodgins, gérante des programmes subventionnés et communautaires du CCF-WEK.

Aujourd'hui on a reçu une cinquantaine de denrées non périssables et avec quelques dons en argent. C’est un bon début , lance Mme Hodgins.

Valérie Hogdings,Gérante des programmes subventionnés et communautaires du (CCFWEK) Photo : GABRIEL NIKUNDANA

La gérante de la résidence Richelieu de Windsor, Anna Larocque Burke, fait partie des participants présents lors du début de la campagne. Selon elle, la pandémie n'a pas entaché l'élan de solidarité dans les communautés. Elle l’a renforcé au contraire.

Dans tout mal, il ressort du bien. Je crois que la COVID-19 a permis aux gens de s'arrêter, de réfléchir sur ce qu'ils ont. Nous sommes beaucoup plus riches que nous le pensions . Nous avons beaucoup plus à donner. C'est un temps de générosité , croit-elle.

Les conseils scolaires francophones sont aussi partenaires de cette campagne et certaines écoles sont déjà à l'œuvre.

On fait des annonces dans les écoles tous les jours aux élèves d'apporter leurs denrées pendant ce moment là où on vient en aide aux gens les plus démunis. Nos écoles tiennent à cœur cette initiative , affirme Yasmine Joheir, agente de liaison communautaire du conseil scolaire Viamonde.

Une tradition de longue date ancrée

Selon Didier Marotte, la collecte de denrées alimentaires et des dons destinés aux familles plus pauvres au sein des communautés est une tradition d’une décennie.

Il a confiance que même avec les temps qui courent la récolte 2021 sera bonne.

Cette année, on espère au moins dépasser les résultats de l'année passée , indique Didier Marotte.

En 2019, la campagne a recueilli 57 936 denrées non périssables et 3205 $ provenant de dons des activités scolaires, des levées de fonds, des agences communautaires et d’individus très généreux de la communauté, souligne Valérie Hodgins.