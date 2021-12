Deux inconnus s’unissent quelques années après un accident mortel en Saskatchewan

Deux Saskatchewanais, Chad Mierau et Spencer Michel, ont fait la paix quelques années après l’accident mortel qui a enlevé la vie à plusieurs membres de la famille de M. Mierau.

Le 3 janvier 2016 près de Saskatoon, la mère de Spencer Michel, Catherine McKay, conduisait son véhicule avec un taux d'alcool trois fois supérieur à la limite autorisée.

Son véhicule ne s’est pas arrêté au niveau d’un panneau, et a happé une autre voiture où siégeaient les quatre membres de la famille de Chad Mierau. Sa sœur Chanda Van de Vorst et son mari ainsi que leurs deux enfants Kamryn et Miguire ont perdu la vie.

En juin 2016, Catherine McKay a plaidé coupable aux quatre chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. Elle a été condamnée à neuf ans de prison et a djà purgé quatre ans de peine dans un pavillon de ressourcement.

Période difficile suivant l’accident

Les deux hommes ne se connaissaient pas et ne souhaitaient pas le faire.

Alors que Spencer Michel avait le sentiment d’avoir perdu sa mère fautive dans cet incident, Chad Mierau, quant à lui, a sombré dans un deuil profondément difficile. Pendant des mois après la perte de sa famille, il a eu du mal à sortir, à s’habiller et à effectuer des tâches simples.

Triste d’avoir perdu des êtres qui lui étaient chers et remonté contre la coupable de l’accident, il a compris plus tard qu’il fallait faire son deuil.

De son côté, Spencer Michel a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort dirigées vers lui et sa famille. Notamment, certains lui souhaitaient que sa famille subisse le même sort que la famille de Chad Mierau.

Michel s’est senti trahi par sa mère qui l’a toujours conscientisé sur les conséquences de prendre le volant sous l’effet de l’alcool.

« Elle prenait les clés de mes amis si nous prenions une bière et elle venait nous chercher à deux heures du matin pour nous ramener chez nous. » — Une citation de Spencer Michel, fils de Catherine McKay

Toutefois, M. Michel s’est senti coupable de pas avoir aider davantage sa mère avant l’accident. Elle avait subi de nombreux traumatismes dans sa vie et une commotion cérébrale en 2015 qui ont provoqué des douleurs chroniques et intensifié ses problèmes d’alcoolisme.

Spencer Michel voulait lui aussi changer des choses pour lui permettre d’avancer malgré ces événements difficiles.

Faire la paix

Participant à des conférences de développement personnel, Chad Mierau a été confronté à ses propres erreurs du passé et a finalement réussi à pardonner à Catherine McKay. Il s’est questionné sur le possible état d’âme des enfants de la coupable.

M, Mierau a contacté la famille de McKay en espérant pouvoir parler à ses enfants. Il a pu rencontrer 4 d’entre eux dont Spencer Michel avec qui il a développé une amitié solide dans les dernières années. En parlant et surtout en échangeant sur les douleurs du passé, ils ont créé un lien fort.

Aujourd’hui ils ont tous deux choisi de franchir le rubicond.

« Chad Mierau est un modèle, un frère pour moi. » — Une citation de Spencer Michel, fils de Catherine McKay

Spencer Michel a été impressionné par le processus de pardon de Chad Mierau. C’est ainsi qu’il a été lui-même en mesure de pardonner à sa mère pour le tort qu’elle a causé.