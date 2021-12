La LHJMQ bien représentée au camp d’Équipe Canada junior

Sur les 35 joueurs en audition en vue du Championnat du monde, 8 proviennent du circuit Courteau, dont Zach Dean des Olympiques de Gatineau, Hendrix Lapierre du Titan d’Acadie-Bathurst, Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan et Elliot Desnoyers des Mooseheads d'Halifax.

Parmi les attaquants, on compte notamment Cole Perfetti, Connor Bedard, Ridly Greig et Shane Wright.

Hendrix Lapierre Photo : Capitals de Washington

Le défenseur Kaiden Guhle, membre de l'équipe qui a perdu 2-0 en finale contre les États-Unis en janvier 2021, est l'un des deux espoirs du Canadien de Montréal retenus. L'autre est l'attaquant Joshua Roy.

Ce n’est pas une équipe d'étoiles, mais une équipe qui aura des forces dans toutes les situations. Il y aura de la flexibilité avec de la vitesse, des habiletés et quelques gros bonshommes. Nous voulons donner des outils aux entraîneurs afin de former la meilleure équipe possible , a dit le chef du groupe de gestion du Programme d’excellence des moins de 20 ans de Hockey Canada, James Boyd.

Le DG des 67 d'Ottawa, James Boyd, est membre du comité de direction du programme des moins de 20 ans de Hockey Canada. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

« Nous voulons une équipe compétitive dans toutes les occasions et les situations. J'ai bon espoir qu’il y aura une médaille au sein de ces 35 joueurs. » — Une citation de James Boyd, Hockey Canada

ECJ a indiqué que trois gardiens étaient déjà assurés de faire partie de l'équipe. Il s'agit de Dylan Garand et de Sebastian Cossa, de la Ligue junior de l'Ouest (WHL), et de Brett Brochu, de la Ligue junior de l'Ontario (OHL).

Le gardien de but recrue des Knights de London Brett Brochu Photo : Courtoisie : Knights de London

Parmi les grands absents, on note le meilleur compteur de la WHL, Matthew Savoie, et les défenseurs Brandt Clarke et Miguel Tourigny.

La formation canadienne sera dirigée par l'ancien entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa Dave Cameron, qui a profité de la nomination d'André Tourigny avec les Coyotes de l'Arizona plus tôt cette année pour lui succéder et prendre sa place avec les 67 d’Ottawa.

Je crois que nous aurons une excellente équipe. Il faut être en mesure de gagner de différentes façons dans ce tournoi , a mentionné Cameron, qui a hâte de voir les joueurs à l'œuvre dès le 8 décembre.

Dave Cameron a remporté la médaille d'argent à la tête d'Équipe Canada junior en 2011. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

Une formation est comme un golfeur de classe mondiale avec différents bâtons dans son sac. Des fois, le bois 1 t’amène au centre du terrain, mais ce sera parfois ton jeu court qui te donnera la victoire. Nous aurons tout ça dans cette équipe, même s’il reste à préciser certains rôles , a ajouté Cameron dans son langage coloré.

Il sera épaulé par Michael Dyck, membre de l'équipe de l'an dernier, à titre d'adjoint. Louis Robitaille et Dennis Williams seront ses autres adjoints, tandis qu'Olivier Michaud sera consultant pour les gardiens.

Le Canada disputera une série de matchs préparatoires contre la Suisse, le 19 décembre, la Suède, le 20, et la Russie, le 22.

Le mondial de hockey junior sera ensuite présenté à Edmonton et à Red Deer, en Alberta. Il débutera le 26 décembre et se terminera par le match pour la médaille d'or le 5 janvier.

Le Canada entreprendra son tournoi le 26 décembre contre la République tchèque avant d'affronter l'Autriche, le 28, l'Allemagne, le 29, et la Finlande, le 31.

(Avec les informations de Jonathan Jobin)