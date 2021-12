Le tipi rassembleur de la famille Dupont

Le tipi de Daniel Dupont, installé près de la rivière Seine, à Winnipeg, est devenu un lieu pour fêter et se rassembler.

Daniel Dupont aime profondément la nature. Le biologiste de formation est habitué à passer du temps à l’extérieur, l’hiver, pour étudier les animaux. Il songeait à installer un tipi dans sa propriété, dans le quartier Saint-Vital, depuis quelques années.

L’aventure a réellement commencé lorsqu'il a trouvé une toile de seconde main. Ensuite, il a fallu trouver une douzaine de branches bien droites pour la structure.

Les perches sont installées en premier comme structure pour le tipi. Photo : Daniel Dupont

L’assemblage

Toute la famille s’y met quand vient le temps d’installer le tipi. Il faut d'abord placer les trois premières perches en bois pour former un tripode. puis les autres branches sont apposées sur la structure en rotation, dans chaque tiers. Il faut ensuite faire basculer la toile et l'attacher. Une opération qui prend de une à deux heures pour les petits tipis.

Un feu au centre du tipi permet à la famille de se réchauffer. Photo : Daniel Dupont

À l'intérieur, un espace permet de faire un feu. Des ouvertures sont aménagées en haut pour laisser la fumée s’échapper. D’ailleurs, l’intérieur se réchauffe rapidement, quand Daniel Dupont allume un feu par une journée froide. C'est alors que s’installe la magie. Il raconte des souvenirs d’enfance à Saint-Georges, où il a grandi avec ses frères, ainsi que ses péripéties dans le bois pour étudier les loups.

La famille Dupont a célébré le Festival du Voyageur 2021 dans le tipi. Photo : Daniel Dupont

Un Festival maison

Avec la pandémie, le tipi a pris de l’importance. Il était plus facile pour tout le monde de se côtoyer à l’extérieur. En février 2021, puisque le Festival du Voyageur ne pouvait pas avoir lieu complètement en présentiel, la famille Dupont a eu l’idée d’organiser des rassemblements avec de la musique et de la nourriture pour recréer l'ambiance de la fête hivernale.

Les enfants de la famille Dupont font des sculptures de neige. Photo : Daniel Dupont

La famille a organisé des activités de sculpture de neige, de raquette et de souque à la corde.

On a appris à faire des queues de castor et on a fait notre propre Festival. Ça va devenir notre propre petite tradition , explique Daniel Dupont.

Il y a aussi les nombreuses rencontres sur la rivière avec des marcheurs ou des skieurs. Le tipi, qui est situé sur la terre ferme près de l’eau, attire l’attention des curieux.

C’est devenu un lieu rassembleur. On a même un couple qui s'est arrêté une fois pour prendre des photos de mariage. C’est l’fun , ajoute Daniel Dupont.