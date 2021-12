Les chefs autochtones veulent que cesse la coupe des forêts anciennes en C.-B.

L’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique dénonce l’approche « coercitive » de la province entourant le report de coupe d’arbres ancestraux et réclame la suspension de l’exploitation des forêts anciennes dans son ensemble, « point à la ligne ».

En novembre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé son intention de suspendre pour deux ans l’exploitation de 2,6 millions d’hectares de ses forêts anciennes.

Les 204 communautés autochtones avaient alors 30 jours pour indiquer si elles appuient ou non une telle mesure.

Le processus est contraignant , coercitif et contrevient aux lois établies par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à laquelle adhère la province, soutient l’avocate Mary Ellen Turpel-Lafond, spécialiste en droit des premiers peuples.

Cette fenêtre de temps était bien trop courte pour prendre une décision éclairée , avance-t-elle. Or, la déclaration de Nations Unies stipule que des changements de politiques qui concernent les Premières Nations doivent être pris avec leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause .

Les 204 communautés autochtones avaient alors 30 jours pour indiquer si elles appuient ou non une telle mesure. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

La proposition provinciale faisait suite aux recommandations d’un comité indépendant établi en juin dernier avec le mandat de produire des cartes, des analyses et des informations détaillées sur le statut des écosystèmes de forêts anciennes en Colombie-Britannique.

Ces données n’ont pas été partagées adéquatement avec les Premières Nations, déplore l’écologiste Rachel Holt, qui était membre de ce comité. Qui plus est, le délai de 30 jours qu’on leur a imposé a causé beaucoup de consternations , dit-elle.

L'exploitation des forêts anciennes contribue aux désastres qu’endure la province depuis des mois, croit le grand chef Stewart Phillip. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Se tenir debout pour la forêt

Pour le grand chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, un fait demeure : l’exploitation des forêts contribue aux désastres qu’endure la province depuis des mois.

Les terres entourant Merritt ont été vidées de leur bois, les rendant vulnérables aux glissements de terrain et aux inondations, fait-il remarquer. J’espère que les gens font le lien .

« Notre mère Nature pleure, elle nous demande d’agir. Les Premières Nations l'entendent », dit pour sa part le chef de la communauté Spuzzum, James Hobart, en référence aux inondations qui affligent la province.

Pour autant, la proposition du gouvernement de suspendre la coupe des forêts anciennes pour deux ans n’est rien de moins que de repousser le problème.

« Nous ne voulons pas d'un moratoire alambiqué, concocté et trompeur. Nous voulons un moratoire sur l’exploitation des forêts anciennes, point à la ligne. Nous devons nous tenir debout pour nos forêts. » — Une citation de Stweart Phillip, président, Union des chefs autochtones de la C.-B.

Ce pin Douglas géant qui se tient seul au milieu d'une forêt ancienne qui a été replantée. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Un écho à Fairy Creek

Les doléances de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique trouvent écho dans les tensions dans le bassin versant de Fairy Creek, où les activités forestières soulèvent de nombreuses critiques.

La manifestation contre l'exploitation forestière dans cette région de l'île de Vancouver est considérée comme étant le plus grand mouvement de désobéissance civile pacifique de l'histoire du Canada

Le ministère des Forêts n'a pas immédiatement répondu aux demandes d'entrevue.

À la veille de la date limite imposée par la province, il n'a pas indiqué combien de Premières Nations ont répondu favorablement à sa proposition.