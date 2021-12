COVID-19 : 31 nouveaux cas en Outaouais, hausse aussi à Ottawa

On recense 31 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 mercredi, en Outaouais, la plus importante hausse de cas quotidiens depuis le début du mois d’octobre.

Toutefois, aucun nouveau décès n’a été rapporté dans les dernières 24 heures, rapporte l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ).

Le dernier décès lié au coronavirus en Outaouais remonte au 27 octobre. Depuis le début de la pandémie, 223 personnes ont perdu la vie en raison de la COVID-19 dans la région.

En tout, il y a 91 cas actifs en Outaouais. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte également une hospitalisation aux soins intensifs liée au coronavirus.

Depuis le début de la pandémie, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec a recensé 14 590 cas de COVID-19 dans la région.

Dans l’ensemble de la province, on rapporte 1196 nouveaux cas de COVID-19, le plus haut total de cas quotidiens depuis le début de la quatrième vague de la pandémie. De plus, deux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

50 nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, on recense 50 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Par contre, aucun nouveau décès n’a été rapporté depuis quatre jours. Au total, Ottawa a recensé 618 victimes de la COVID-19 jusqu'ici.

Parmi les 329 cas actifs, on compte 11 personnes hospitalisées, dont 2 se trouvent aux soins intensifs.

La tranche d’âge la plus représentée au chapitre du nombre de cas actifs demeure celle des enfants de 0 à 9 ans, avec 80. Toutefois, la vaccination de ce groupe d’âge a débuté la semaine dernière dans la région d’Ottawa, tout comme en Outaouais.

Depuis le début de la pandémie, SPOSanté publique Ottawa a recensé 32 038 cas de COVID-19 sur le territoire de la capitale fédérale.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario a pour sa part rapporté mercredi 780 nouveaux cas de COVID-19. On recense aussi six décès en lien avec le coronavirus.

Plus de détails à venir